El Gobierno ucraniano informa de la destrucción del aeropuerto de Vinnytsia en un ataque ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este domingo que el aeropuerto internacional de Vinnytsia ha sido destruido por los misiles rusos en un ataque que se distingue por su proximidad al centro-oeste del país, una zona hasta ahora relativamente alejada de las hostilidades.

"El aeropuerto está destruido", ha declarado Zelenski, que ha denunciado el impacto de al menos "ocho misiles" contra la localidad --donde, hasta antes de la invasión rusa, vivían unas 360.000 personas-- y la instalación.

Zelensky: 8 missiles struck “peaceful Vinnytsia, which has never threatened Russia in any way. It is brutally cynical. The airport is completely destroyed. [Russia] continues to destroy our infrastructure, our lives, which were built by generations of Ukrainians.” pic.twitter.com/xQA4a4B5Y5