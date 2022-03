El cardenal Parolin tacha de de "inaceptable" el bombardeo del hospital infantil en Mariúpol

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha tachado de "inaceptable" el bombardeo del ejército aéreo ruso contra un hospital infantil y una sala de maternidad Mariúpol (Ucrania), que ha provocado al menos 17 muertos.

Según informan los medios italianos, Parolin ha condenado el ataque que se produjo durante un supuesto periodo de alto el fuego de 12 horas destinado a la evacuación de civiles.



Por otro lado, ha renovado su llamamiento a pactar un alto al fuego que permita efectivamente poner en marcha "corredores humanitarios" seguros.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k