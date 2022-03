Rusia anuncia alto el fuego para la apertura de dos corredores humanitarios

Rusia anunció hoy un alto el fuego temporal a partir de las 10.00 hora de Moscú (07.00 GMT) para la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariúpol y Volnovaja, en el este de Ucrania.



"Hoy, 5 de marzo, se anuncia un cese al fuego a partir de las 10.00 hora de Moscú (09.00 hora de Kiev) y la apertura de corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariúpol y Volnovaja", señaló el Ministerio de Defensa, según las agencias rusas.



De acuerdo con la agencia oficial TASS, los corredores humanitarios y las rutas de evacuación han sido acordados con Ucrania, que no ha confirmado aún la información rusa.



"Todavía no ha habido informes oficiales sobre esto en Ucrania", señaló en su cuenta de Telegram Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior.



Sin embargo, el Ayuntamiento de Mariúpol escribió en su cuenta de Telegram minutos después del anuncio ruso que" el momento de la apertura del corredor humanitario y el comienzo del régimen de silencio para la ciudad está actualmente en marcha".



"Esto permitirá que comience la restauración de la infraestructura crítica de la ciudad (luz, agua y comunicaciones móviles). También será posible proporcionar a Mariúpol productos y medicamentos esenciales", indicó el alcalde Vadim Boychenko.



Rusia y Ucrania acordaron abrir corredores humanitarios en la segunda ronda de negociaciones que mantuvieron sus respectivas delegaciones el jueves en territorio bielorruso y declarar un alto el fuego temporal en esos lugares para permitirlo.



Boychenko adelantó de madrugada que este sábado la posibilidad de la apertura de un corredor humanitario para Mariúpol, a orillas del mar de Azov y bloqueada por las fuerzas rusas.



El viernes por quinto día la ciudad de la región de Donetsk, con casi 450.000 habitantes, se encontraba asediada por las fuerzas rusas.



Volnovaja se encuentra a unos 65 kilómetros al norte de Mariúpol.



"Mientras resolvemos problemas humanitarios y buscamos todas las formas posibles de sacar a Mariúpol del bloqueo, nuestras respetadas Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional, el Regimiento de Azov, infantes de marina, guardias fronterizos, guardias marinos, policía y rescatistas se mantienen como un confiable escudo en las afueras de la ciudad", escribió el alcalde en el último parte de la noche.



"Nuestros defensores (...) no dejan entrar a los invasores en Mariúpol", ubicada en el sureste del país, añadió.



El alcalde dijo en la madrugado del jueves que la ciudad se encontraba al borde de una "catástrofe humanitaria", ya que Mariúpol se quedó sin electricidad, agua y calefacción debido a los constantes bombardeos del Ejército ruso. EFE