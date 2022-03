Herrera: "La presencia de Podemos en el Gobierno de España es una infamia"

Audio

"Señoras, señores, me alegro ¡buenos días!:

Miren: la guerra de Ucrania, Feijóo que ha anunciado que opta a presidir el PP, Melilla que ha sufrido el mayor asalto migratorio de la historia, la Fiscalía que ha archivado todas las investigaciones sobre Juan Carlos I, el cambio de criterio de Pedro Sánchez y otras cosas configuran hoy una actualidad que viene abigarrada, llena hasta arriba de cosas, que vamos a ver si la ponemos en orden. Uno de los principales trabajos de la información es jerarquizar la información, darle orden a las cosas, poner lo que es más importante primero, después lo otro, aquí va una avanzadilla, noticia..., pero como la guerra es lo que, efectivamente, nos ocupa y nos preocupa y de qué manera por todas las consecuencias, primero, humanitarias que tiene en Ucrania y después las consecuencias de rebote que va a tener todos los países, esencialmente europeos, déjenme que empiece por ahí.

Audio









La ofensiva rusa, la gran ofensiva rusa está llegando desde el sur. La ciudad de Jersón ha sido ya tomada por por los rusos y también por el norte, en Járkov, ayer los rusos lanzaron un ataque con paracaidistas. La vida se ha vuelto peligrosa para la población civil. Fíjense, en el ayuntamiento, algunos estaban charlando, fumando tranquilamente y pasó esto (sonido de las bombas cayendo).

Son los misiles que no avisan, escuchas el silbido tres segundos antes de que el mundo se caiga literalmente encima y, la noche ha sido otro infierno de bombas en Kiev. Siguen buscando a Zelenski, pero el presidente ucraniano, sigue aguantando las dentelladas de los misiles rusos. La gente apenas puede salir a la puerta de los sótanos o los búnkeres porque puede pasar que de repente el cielo se vuelvan naranja y todo tiemble a su alrededor.





Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos. Centenares de personas cortando ayer una carretera que da acceso a una central nuclear para que no lo tomasen los blindados rusos o las Fuerzas Armadas rusas volando un tanque para que la columna de blindados que llega, una columna de 60 km, nada menos, pueda alcanzar la ciudad y en la ciudad está nuestro corresponsal Mikel Ayestarán que nos irá dando detalles de todo lo que ocurre.

Consecuencias económicas agravadas por la invasión de Ucrania

Ahora bien, las consecuencias de ello, las consecuencias de ello son unas consecuencias económicas, la guerra sube los precios, la recuperación económica no será la prevista y algunos se preguntan: ¿es el momento de algún tipo de pactos de Estado? Sánchez, oigan, igual mira a un lado que al otro, si necesita un pacto de Estado tendrá una oposición, que seguramente estará en su un sitio, en ese momento, porque serán pactos no solo para la postura ante la guerra, también para medidas económicas que hay que tomar. Un pacto de rentas, cualquier otra situación. Y porque para su política de infantil ya tiene a sus aliados amigos de Frankenstein y a sus socios, pero ayer, miren, ayer este este mentiroso compulsivo, este este tipo que le da igual decir una cosa que al día siguiente otra, fue obligado a rectificar no se sabe bien por quién. Seguramente hay alguien que lo obliga a rectificar, la OTAN, Europa, qué le dicen: 'Oye, ¿ vas a ser el único país de Europa que no va a enviar armas a Ucrania?' y ahora les explicaré eso. Porque ayer en el Parlamento, en fin, compareció para dar esta explicación que no dio, simplemente anunció, pero también para anunciar que habrá que apretarse el cinturón. Bueno, la culpa siempre podrá ser de Putin, pero ayer Sánchez dijo que si la inflación está en el 7,4 %, sin contar el efecto que va a provocar la guerra de Ucrania, es más que evidente que los precios van a seguir por las nubes. Sánchez ya tiene coartada para cuando le recriminan que la economía sigue sin remontar: Putin, la guerra de Ucrania, la invasión... Hombre, la economía española no remonta por Ucrania. Ayer no tuvo problemas, en, por primera vez -en mucho tiempo-, ser realista en sus previsiones económicas.



Bueno, un pacto de rentas, ¿qué quiere decir eso? Pues que habrá que poner de acuerdo a los agentes sociales para que los sueldos no suban demasiado porque si empiezas a subir sueldos para compensar la inflación, al final, la inflación sube más y estamos en una espiral desastrosa. No van a ser tiempos fáciles y hasta Sánchez ha tenido que reconocerlo.

El otro gran giro estaba lo del envío de armas a Ucrania. Sánchez dijo en televisión que España no iba a mandar armas. El martes, su portavoz Isabel Rodríguez, vaya papelón, insistió en que no, que no, que no, ¿por qué? Porque sus socios de Podemos, los de Podemos, Podemos, habían puesto el grito en el cielo con que España se posicionará tan claramente en contra del sátrapa Vladimir Putin. Estos son agentes de Putin, la propaganda influye mucho en la izquierda europea y estos son partidarios de que se rinda Ucrania, así no hay escalada bélica. La mejor manera de calmar al tigre es dejarte comer por él, ya saben.





Un Gobierno de chichinabo

Bueno, pues el mismo martes, el secretario general de la OTAN dejó en evidencia a España emitiendo una nota en la que diferenciaba, claramente, entre los países que estaban dando la cara y los que no. Incluso la embajada de Ucrania (publicaba el debate.com) nos pidió por favor que les mandasemos armas y llega Sánchez, muy a su estilo, ese estilo hueco, trivial, pedante, de frases hechas, sin fondo, absolutamente de nada: y donde dije una cosa, digo la otra y claro hubo ministros de Podemos que no aplaudieron a Sánchez. Es un Gobierno de chichinabo, la presencia de Podemos en el Gobierno de España es una infamia, pero el resultado operativo del mismo es un Gobierno de chichinabo, eso no le quita el sueño al presidente del Gobierno porque se le está poniendo todo para que le sigan saliendo las cuentas: ¿hay que tomar decisiones adultas? Ahí está la oposición para respaldarte. ¿Quiero seguir siendo un niñato adolescente? Tengo a Frankenstein y el PP está en pleno proceso de reconstrucción. Ahí está Feijóo, luego hablaremos con él, con tranquilidad.

Pero, miren, de momento podemos observar -en todo esto- ese esplendor de división del Gobierno, no solo en el seno del Gobierno, también en el seno de Podemos. Bueno, ahí Yolanda Díaz es la única que está haciendo lo que hay que hacer, apoyar la acción del Gobierno, es la única que se ha desmarcado de las palabras de todos los demás, pero, bueno, el ridículo es el ridículo.

Audio





No buscaban la verdad

En fin, damas y caballeros, además de esto, saben ustedes que finalmente la Fiscalía ha hecho público y no por casualidad, aprovechando la invasión de Ucrania, pues siempre cuelan algunas cosas que en otro momento nunca pasarían desapercibidas: pues la nueva propuesta para el rejonazo mortal para los autónomos, la ley de Irene Montero que quiere obligar a los médicos a practicar abortos, etcétera. Ayer, la decisión de la Fiscalía de exonerar, bueno de cerrar las diligencias que querían concluir en si llevaban o no al Rey Juan Carlos al Tribunal Supremo y lo cierran porque, efectivamente, la Fiscalía Anticorrupción no ha encontrado ninguna irregularidad. Casi 4 años se han tirado investigando a ver si podían demostrar lo que querían demostrar. No buscaba la verdad. No se engañen en eso. Buscaban la forma de justificar una condena que mientras ya iban aplicando con la pena de Telediario y otras penas, la del destierro, por ejemplo. Ni comisiones del AVE ni paraísos fiscales ni tarjetas Black... Que se expulse a Don Juan Carlos por testimonios de dos sinvergüenzas como Corinna y como Villarejo, prolongando investigaciones artificialmente para mantener la presión, es un escándalo avalado e impulsado por el Gobierno. Recuerden a Pedro Sánchez denunciando comportamientos poco ejemplares, coqueteando con una nueva ley de la Corona, presionando a Felipe VI. Todo eso no se lo hacían a Juan Carlos I, aunque él lo ha pagado en persona con una crueldad inhumana, se lo hacían a la Monarquía parlamentaria, a la Constitución, a la Transición, a España en una palabra -que ese es el objetivo de Podemos, de los separatistas y de toda esa purria-.

Bueno, pues ni la Loli Casimira Delgado poniendo todas sus energías, Damiana (que se me olvida siempre su segundo nombre), ni Pedro Sánchez animándola a que habrá, extienda, perpetúe investigaciones han podido con eso. Ahora harán un relato de los hechos –que no será constitutivo de delito-, pero que intentará justificar con literatura la persecución.

Ustedes ahora se hacen la pregunta del millón: ¿y eso quiere decir que va a volver Juan Carlos a España? Pues solo él conoce la respuesta y solo él conoce la fórmula mediante la que lo va a hacer. Un regreso temporal, prolongado, menos prolongado, sin duda, estudiará la forma mediante la cual sea compatible, además, con los intereses de la corona. Por ahora, se acaba ese tercer grado, comienza como les digo el relato demoledor de quien no ha podido ganar, de quienes intentaron demostrar unas condenas dictadas de antemano -que han tenido que cerrarlo como ya les adelanto este programa y como les adelante Carlos Dávila en 'El Trino del Conciso', razones por las que han de escuchar este programa. Aquí es donde se cuentan antes las cosas”.

