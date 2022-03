Herraiz: "El alto el fuego temporal esconde parte de la estrategia de Putin"

Audio Antonio Herraiz analiza la situación en Ucrania y el alto al fuego anunciado por Rusia para la apertura de dos corredores humanitarios

LA PREOCUPACIÓN SIGUE CENTRADA EN LA NUCLEAR DE ZAPORIYIA





La preocupación sigue centrada en una nuclear. No es una central más. Está en ZAPORIYIA, en el sur de Ucrania, es la más potente de toda Europa, cuenta con seis reactores y sigue en manos de las tropas rusas. Aquí hay una buena noticia y otra no tan buena.

Se confirma que el misil impactó sobre un edificio de entrenamiento situado a unos 500 metros del lugar en el que están los reactores. No ha resultado dañado ningún elemento de la central que altere los niveles normales de radiactividad, no ha habido ningún tipo de escape.

Esa es la buena noticia que da cierta tranquilidad después de que, durante los primeros momentos del ataque, el incendio que provocó en el complejo atómico, hiciera recordar el desastre de Chernóbil, aunque estemos hablando de dos plantas cuyos sistemas de seguridad no tienen nada que ver. ¿Por qué? En el caso de la central de ZAPORIYA ni siquiera un impacto sería suficiente para llegar a la vasija del reactor nuclear.





UNA CENTRAL NUCLEAR CLAVE EN MANOS RUSAS





¿La mala noticia cuál es? Que ahora mismo las tropas rusas tienen en su poder una de las armas que mayor impacto puede causar en el enemigo: una central nuclear. Pero no solo por el riesgo para la población que tiene. Si Putin da ese paso, la OTAN y también el conjunto de la Unión se verían obligados a responder directamente contra Rusia

Esta planta genera entre el 20 y el 25% de toda la energía eléctrica que consume Ucrania. Este dato es importante porque Ucrania tiene un total de 15 centrales nucleares –en Europa solo le supera Francia-. Es decir, que Rusia tendría el control de la energía de Ucrania y podría derivarla a sus propios intereses como la zona de Donestk próxima a esta nuclear de ZAPORIYA y controlada desde hace años por Rusia.

De momento, no hemos tenido noticias de esa central durante toda la noche. Una vez que está controlada por el ejército, va a ser difícil que aclaren si a los mandos sigue el personal ucraniano, con los rusos con las metralletas en sus cogotes, o lo han remplazado para controlar directamente la generación de energía.





LA OPOSICIÓN DEL PUEBLO UCRANIANO DESMONTA EL PLAN INICIAL DE PUTIN





Eso implica un cambio de estrategia. El plan inicial, a Putin le ha fallado. El deseo de una invasión relámpago no le ha salido porque se ha encontrado con la oposición del pueblo ucraniano. Está dirigido por su presidente, VOLO-DIMIR ZELENSKY. Constantemente graba vídeos y manda mensajes con un objetivo. Dejar claro que sigue en el país y que está vivo, aunque en los últimos días le hayan intentado asesinar hasta en tres ocasiones. Por un lado, un grupo llamado Wagner, que está formado por mercenarios a sueldo del Kermlin. Y luego fuerzas paramilitares especiales chechenas.

Esto es una exclusiva del Times, que han venido ampliando datos, para confirmar que estos de Wagner se sorprendieron de lo bien informado que estaba el equipo de seguridad del presidente ucraniano.

El ataque a la nuclear de ZAPORIYA supone un salto en la invasión de Rusia y el presidente ZELENSKY pide más ayuda ante esta escalada. Y sobre todo hace un llamamiento al pueblo ruso, que se levante porque ya saben lo que pasó en Chernóbil.





Zelensky sabemos que está en Ucrania. Putin juega más al despiste. Y sobre todo a lanzar mensajes confusos. Cuanto más se tergiverse la realidad, más avanzan sus delirios.

Sobre lo que ha ocurrido en la central de ZAPORIYA, el presidente ruso niega que ellos hayan tenido nada que ver. Culpa a saboteadores ucranianos, que no se les ha ocurrido otra cosa que ir a por una planta que produce más del 20% de la energía que consume el país.





ÉXODO DE REFUGIADOS

Esto es lo ÚLTIMO sobre el terreno, en el décimo día de la invasión y con el éxodo de refugiados que sigue imparable. Según el último dato actualizado de ACNUR, el alto comisionado de la ONU, un millón 200.000 personas se han visto obligadas a abandonar el país. Huyen de las bombas, de los tiroteos. También ante la amenaza nuclear. Más de la mitad han pasado a Polonia; el resto están en Eslovaquia, Moldavia, Rumanía o Hungría en el que apunta a convertirse en el mayor éxodo en Europa desde la segunda Guerra Mundial.

Rusia anuncia alto el fuego para la apertura de dos corredores humanitarios Photo: Kay Nietfeld/dpa









Ya sabes que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden abandonar el país. Y hay muchas mujeres que también se resisten. No quieren que su casa, que su pequeña finca, que sus tierras que han conseguido con mucho trabajo acaben como un cuartel de los rusos u ocupadas por las tropas del enemigo.

También hay mujeres que no quieren abandonar su país, aunque la presión de los ataques rusos las obligue a cambiar de ciudad y situarse en enclaves más seguros.





Nadie es capaz de prever cuándo se va a parar el ataque. Todo lo contrario. La mayoría de analistas apuntan a que la invasión va para largo y que Putin no va a parar hasta que tenga controlados los principales enclaves de Ucrania.

Ucrania pide una respuesta masiva de los rusos, pero las protestas aun siendo numerosas en Moscú o en San Petesburgo no son en ningún caso masivas. Allí está prohibido hablar de guerra y del sufrimiento de los ucranianos.





LA LIMITACIÓN DEL KREMLIN A MEDIOS INDEPENDIENTES

Solo se pueden referir a la invasión como una operación militar. La presión de Putin sobre su población es cada vez mayor. Se trata de seguir aleccionando a los que se resisten a asumir sus tesis. Y por eso sus esfuerzos en controlar los medios de comunicación. El Kremlin ha aprobado una nueva ley que prevé penas de cárcel de hasta 15 años por diseminar "información falsa". Eso de información falsa lo tienen que poner entre comillas. ¿Para Putin que se enmarca dentro de esas dos palabras? Hablar de guerra. O mostrar imágenes de civiles ucranianos asesinados.

Esto ha llevado a la BBC, al servicio público de radio y televisión del Reino Unido a suspender temporalmente el trabajo de todos sus periodistas en Rusia. También la CBS y la ABC. Por su parte, el Gobierno de Putin ha bloqueado el acceso a Facebook y a Twitter en el país, consciente de que a través de estas potentes redes sociales se cuelan muchas informaciones que le alteran su relato.

En el otro lado, dentro del capítulo de sanciones a Rusia y de boicot comercial, una de las últimas decisiones viene del gigante informático Microsoft. Ha anunciado que suspende las ventas de sus productos y servicios a Rusia.





CONSECUENCIAS ECONÓMICAS





Las consecuencias económicas están siendo terribles. Y esto no ha hecho más que empezar. La bolsa española, el IBEX se ha desplomado otro 3,63%. Ahora mismo está en niveles que no se conocían desde noviembre de 2020. Alguno dirá... “es que no tengo dinero en bolsa, me da igua”l. No, no da igual. Afecta a toda la economía de un país, al desempleo, porque muchas empresas para mantener su rentabilidad se ven abocadas a despedir.

Y también afecta a un nivel más doméstico, muchos ahorradores, ante la nula rentabilidad de los depósitos clásicos, han guardado su dinero en fondos que de alguna manera están ligados a la bolsa.

Esto, por un lado. Luego está el precio de la luz. Hoy sábado, en el mercado mayorista, la electricidad alcanzará los 366 euros el megawatio hora. Es su precio más alto en lo que llevamos de año y el segundo más elevado de toda la historia desde que hay registros. Las comparaciones son brutales. Se va a pagar 8 veces más caro que en el mismo sábado de 2021 y 14 veces más que el primer sábado de marzo de hace dos años. ¿Están pensando en el Gobierno reducir impuestos para hacer frente a la coyuntura? No, están pensando en subirlos.

Y luego los carburantes. Es una previsión que puede cumplirse a lo largo de esta próxima semana. La gasolina sin plomo 98 se acerca ya a los dos euros el litro. Ahora mismo, está de media, en 1,85, pero hay estaciones de servicio que superan esa media. El gasoil a 1,59. Una ruina.

