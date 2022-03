Anna Sergeeva, en COPE: "España es una marca muy reconocible en Rusia por el aceite, el vino o la moda"

La Cámara de Comercio es una entidad que hace de puente entre intereses, empresas personas que importan, que exportan entre dos países, informa sobre los requisitos, los certificados o las garantías jurídicas con el fin de elevar la productividad.

Por eso resulta interesante conocer el punto de vista de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa sobre el momento que están viviendo las inversiones entre ambos países en el contexto de guerra actual.

En España, según los últimos datos oficiales, hay cerca de 100 mil residentes rusos a los que la prohibición de los movimientos financieros de los fondos bancos rusos les pueden estar afectando de una u otra manera. "Hay un segmento de inversores rusos que ha comprado un inmueble para su disfrute, ha venido la mujer con los hijos que están escolarizados aquí, o que los padres están jubilados en España, pero dependen en gran parte de alguien que genere la riqueza y que les envíe dinero", ha explicado la responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa en España ese Anna Sergeeva.

Asegura Sergeeva que se “está intentando paliar estas sanciones para no empeorar la situación de estos rusos. Por eso, a las familias que vivían de sus padres de familia "se les permitirá enviar un equivalente de 5000 dolares la mes”, ha señalado.

Anna Sergeeva asegura que se desconoce a cuántos negocios puede estar afectando la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, ya que no se lleva este registro por diferentes razones entre ellas históricas. "Las primeras olas de inmigración procedente de la Unión Soviética que han venido a España y se han asentado aquí, no querían hacerse constar en ningún sitio. Hacían negocios por su cuenta con lo que la gran mayoría de las empresas ya son españolas”.

A diferencia de otras diásporas como la latinoamericana, la pakistaní o la china, advierte “no hay un único sector al que se dedique un ruso, es decir no son los locutorios, no son las fruterías o el taxi. Al ruso no le supone un problema empezar un Spa, en el sector de la belleza, una clínica, o un negocio en hostelería".

Por otro lado, explica “se han puesto límites para evitar la huida de capitales” en Rusia. Es por ello que en estas dos semanas "se han tomado muchas medidas para paliar la caída libre del rublo". Además “como se han prohibido los pagos en dólares, con algunos países como China, India, Turquía o los paises latinoamericanos se habla del pago en sus divisas nacionales. Con China es algo que ya está resuelto aunque con los países latinos es más complicado, porque estaban acostumbrados al flujo en dólares”.

VINO, ACEITE Y MODA ESPAÑOLA

Por último ha explicado la responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano rusa que España “es una marca muy reconocible en Rusia en productos como el aceite de oliva, vino, productos sanitarios, azulejos, muebles o moda”.

Esta crisis, advierte “afecta a quienes suministran un producto a Rusia y no pueden recibir ahora el dinero”, ha concluido.

