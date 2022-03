Francia propone que la UE suba su producción agrícola para compensar la guerra

Francia quiere que la Unión Europea incremente rápidamente su producción agrícola para compensar las pérdidas que se pueden esperar a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania y el riesgo de "una crisis alimentaria mundial".



"Nosotros los europeos tenemos una responsabilidad para evitar una crisis alimentaria mundial en los próximos diez a doce meses", subrayó este martes el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, cuyo país ejerce este semestre la presidencia del Consejo de la UE.



Para Denormandie, entrevistado por el canal CNews, la Unión Europea (UE) debe aprovechar que tiene "algunas de las tierras más fértiles" para incrementar su producción y ayudar a otros países que se van a ver muy afectados en su aprovisionamiento de alimentos.



Sobre todo, se refirió al riesgo que amenaza el norte de África, que es tradicionalmente importador, especialmente de trigo.



Rusia y Ucrania representan el 30 % de las exportaciones globales de trigo y una parte significativa de sus ventas va dirigida al norte de África.



Denormandie señaló que el tirón de precios del trigo ha llevado a Egipto a anular algunas compras y en Marruecos están en peligro dos tercios de la cosecha de trigo por la sequía.



Puntualizó que en Francia no hay riesgo de escasez, pero habrá efectos en los precios, en particular para los ganaderos ya que los piensos van a encarecerse todavía más y lo mismo ocurrirá con los fertilizantes, que necesitan gas para su fabricación.



A su juicio, ante el probable parón de las exportaciones de trigo de Ucrania y de Rusia, "no hay otra solución más que producir más".



La cuestión se abordará también en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que se celebrará el próximo día 21 en Bruselas.



Aunque Denormandie no dijo en la entrevista cómo incrementar rápidamente la producción de alimentos en la Unión Europea, pero en los últimos días se ha barajado la posibilidad de eliminar algunas trabas, como la obligación de dejar tierras en barbecho, para cobrar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).