Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana de un día viernes 11 de marzo en el que las lluvias van a generalizarse bastante más de lo que estaban ayer, y van a abrir una semana esperanzadora. Semana en la que va a caer agua, agua bastante repartida por toda la península, que buena falta le hace en algunas zonas: mediterráneas, aragonesas, andaluzas; y que bueno, hombre, algo va paliar eso que llamamos siempre la pertinaz sequía.





DOS AÑOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS





Hay muchas cosas pertinaces hoy en España, pero es bueno que recordemos que este 11M conmemoramos la memoria de los fallecidos, asesinados en los atentados del 11M en Madrid hace 18 años.

Y también, conmemoramos que hace 2 años la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia del coronavirus, esa pandemia que hoy en día parece que como que no exista. Si usted, en el imaginario popular, en el colectivo, usted asiste a las calles, a las cosas, parece como si ya no existiera la pandemia y sigue habiendo muertos, y contagios. Es verdad que las vacunas han hecho posible que esos contagios no supongan la gravedad que suponían, además de que la variedad ómicron parece menos agresiva que otras, pero sigue habiendo y siguen estando ahí.













GUERRA EN UCRANIA

Ayer hubo reunión entre ucranianos y rusos que acabó pues sin ningún tipo de acuerdo, como por otra parte se esperaba. Los rusos hicieron el paripé de anunciar nuevos corredores humanitarios, pero bueno eso solamente conduce a territorio ruso que donde nadie quiere ir y, hubo que aguantar el cinismo del ministro Lavrov que negó que en el momento del ataque hubiese mujeres o niños en el Hospital Infantil de Mariupol, cosa que se ha podido comprobar a través de las imágenes, pero según los rusos en ese hospital solo había nacionalistas ucranianos muy fascistas y tal y cual y esto…

Últimamente todos los golfos, todos los golfos, se parapetan detrás del comodín de la ultraderecha para hacer lo que les dé la gana. Pero bueno, la guerra amenaza con alargarse porque los ucranianos no piensan rendirse.









Consecuencias del combustible, qué quieren que les diga, la gasolina está 2 € el litro, el diésel en 1,80. Con este panorama, con la coartada de la guerra de Ucrania ahora sí el Gobierno de España reconoce que la cosa está muy mal, la cosa ya estaba muy mal antes de que Putin entrara en Ucrania, pero eso no importaba. Ahora, llama incluso hasta la atención el caso de la vicepresidenta Teresa Riberaqué es la eco progre más absurda del gobierno, que sigue pidiendo que se desligue cuanto antes el gas de la factura eléctrica, y tiene razón en eso claro, pero no deja de ser curioso que hasta hace dos días con esa mentalidad eco pija que tiene pretendiera que las familias españolas aguantaran la transición verde al coste que fuera, y ahora en cambio, como ya se le puede echar la culpa a Putin, pues ya reconoce que las familias, las empresas españolas no pueden más

Vaya hombre, son cínicos y oportunistas hasta decir basta. No les provoca ninguna autonáusea todas las cosas que dicen.









ACUERDO PP – VOX EN CASTILLA Y LEÓN





Pero bueno, ayer el tararí político de España se debatía en el acuerdo que han firmado PP y Vox para gobernar en Castilla y León, un acuerdo mediante el cual el PP mantiene sus líneas rojas en el programa, Vox renuncia a saltar alguna de ellas y, a cambio entra presidiendo la cámara y ocupando consejerías y vicepresidencia del gobierno. Hasta aquí, bueno oigan, peligro de fascismo qué quieren que les diga, Vox es un partido que respeta las normas de la democracia liberal, te puede gustar más o puede gustar menos, pero que desde luego, desde luego, ha provocado una sobreactuación teatral en los de siempre, en las Adrianas Lastras de turno, en Sánchez y compañía que llama a la carcajada.

Pacto de la vergüenza, los ultraderechistas después de 40 años en el gobierno… ¿pero qué clase de autoridad moral creen que tiene esta Miss Asturias y el 'Georgino' de la Moncloa para decidir que un pacto entre dos partidos es legal, moral o no lo es? Unos tíos y unas tías que han pactado con golpistas y con los herederos de los terroristas dándose abrazos y calificándose todos del Partido Progresista, hay que ver lo bueno que soy yo que solo pacto con neocomunistas, separatistas, golpistas, filoterroristas y tener que ver como este Partido Popular que va de renovado conFeijóo y, resulta que sin haber llegado formalmente Feijóo, lo primero que hace es meter la ultraderecha en España. Esscuchen ustedes a Pedro Sánchez en estado puro.

Vaya, lo van a pagar caro, no como tú que te has asociado con defensores del supremacismo étnico, que sí esconden fascismo en cada una de sus acciones. No no como tú que te has asociado con simpatizantes de la violencia política, simpatizantes de aquellos que han asesinado, ¡asesinar, Sánchez!, asesinado ¿eh?, en España, a los que tú hoy llamas progresistas sin que ellos hayan ningún momento mostrado ningún arrepentimiento de lo que vinieron haciendo sus conmilitones. Y tienes la sinvergonzonería de señalar quién puede y quién no puede pactar en España. Esta noche en TRECE el presidente castellano-leonésFernández Mañueco ha contestado a Sánchez.

Enfermo siempre de sobreactuación. Vamos a ver si es tan grave como efectivamente afirman estos individuos, ¿por qué el PSOE no se ha abstenido y ha facilitado el Gobierno del Partido Popular con la razonable oposición que haya que realizar? Si es tan funesto para la democracia española, ¿por qué no pide la ilegalización de Vox? ¡Ánimo!. Si es tan necesario frenar a la ultraderecha de Vox, ¿por qué pide un cordón sanitario de tal manera que se aísle a un 15- 20% de la población española que vota ese partido, gustando más o menos que haya gente que vote a ese partido, que hay gente que vota a ese partido?

Fíjense ustedes ¿eh?, Sánchez y su coro de paniaguados, los medios de comunicación, ‘los portalitos de Belén’ y todos estos que no tienen donde caerse muertos intelectualmente hablando, hablando de rechazo y temor de la población de Castilla y León por este pacto. ¿Pero han echado bien las cuentas? El mismo que pactó con un partido anticonstitucional con el argumento de que es lo que quería la gente de izquierdas, después de haber dicho que no podría dormir con estos individuos en el gobierno, en fin.

Está ensayando el gran argumentario de detener al fascismo que es el que va a utilizar, que veremos si funciona no, y ya veremos también si funciona el Gobierno de Castilla y León. La democracia no está en peligro, la gobernabilidad, tal vez no le vaya a ser fácil al PP, pero Vox renuncia a su programa de máximos y el programa, si usted lo lee, es un programa impoluto, es decir, no hay nada estridente en ese programa. El movimiento se demuestra andando, con lo cual ya iremos viendo todo eso qué tal sale día a día, que igual más de uno se lleva una sorpresita.

