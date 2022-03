Isabel II reaparece enarbolando la bandera de Ucrania

Por si hubiera dudas, esta vez Buckingham Palace ha querido confirmarlo explícitamente: la elección de los colores ha sido intencionada, sí. La Reina ha provocado el mensaje y la imagen. Y ha elegido la audiencia con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, para que todos entendamos claramente de qué lado está la monarca: del ramo amarillo y azul.

Y este gesto nada subliminal llega apenas dos días después de que supiéramos que Isabel II hecho una “generosa donación” –no han trascendido más detalles—para los refugiados procedentes de Ucrania.









La tradicional neutralidad de la Casa Real británica en asuntos políticos se ha transformado esta vez en gestos explícitos, incluso descarados, para que quede claro. Lágrimas, apoyo real y mucho dinero.

Empezaron Carlos y Camila con su visita oficial a la Catedral Católica Ucraniana, situada en el centro de Londres, donde rezaron en silencio pero también escucharon en primera persona los testimonios de hombres, mujeres y niños. De la comunidad de sacerdotes y fieles. De los que trabajan por la paz en su país mientras miran angustiadas el teléfono esperando noticias de muerte o bombardeos.

Según ha confirmado a COPE el rector de la catedral, el Príncipe de Gales se esforzó por dejar claro que no estaba allí para encender una vela y hacerse la foto (o no solo, al menos) sino para ayudar a través de cinco organizaciones: World Jewish Relief, British Red Cross, In Kind Direct, I.R.C. y International Health Partner.









Además, en un gesto que aún no ha trascendido públicamente, fuentes de Clarence House han confirmado a la Cadena COPE que la Duquesa de Cornualles quedó tan impactada por el encuentro en la catedral que ha llamado a una de las ucranianas que conoció allí para que mañana, 8 de marzo, sea su “private guest” (invitada personal) en la recepción que organiza cada año con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se llama Iryna Terletska, es la coordinadora de la Organización de Mujeres Ucranianas en Gran Bretaña, y ya tiene preparada su “sorochka”.

Las flores de Isabel II son más visibles, pero en Windsor están regando todos.