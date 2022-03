Ángel Expósito: "¿Soportarán los rusos las colas, el corralito y la vergüenza de tener a Putin en el poder?"

Audio

Tal tarde como esta hace 15 días, solo hace dos semanas, estábamos en la puerta de Génova 13, sede del PP, comentando, narrando y alucinando con el despropósito del Partido Popular. Hoy, Núñez Feijoó ha hecho oficial su candidatura con una pasada de avales por cierto. Hace tres semanas, tal día como hoy, estábamos en Marín, con los pescadores y sus familias, horas después del naufragio de aquel barco en Terranova. Ya ni nos acordamos. En el Villa de Pitanxo faenaban 24 marineros se recuperaron 10 muertos, se rescataron a 3 supervivientes y no nos olvidemos el mar se tragó a otros 11 pescadores que siguen desaparecidos. Para siempre.

Pero es que hace un mes estábamos en la plaza Maidan de Kiev, capital de Ucrania convencidos de que no íbamos a vivir el horror que están viviendo los ucranianos. La guerra total. La invasión salvaje de un patético dictador.

Varias consideraciones:

1.- Trump tenía razón. Hace tres o cuatro años, Donald Trump nos pidió a los países de la OTAN que incrementáramos los Presupuestos de Defensa hasta el 2 por ciento del PIB. Alemania, a la fuerza, lo anunció ese incremento hace unos días. La duda es: ¿Y nosotros?

2.- ¿Alguien pone en duda que deberíamos aumentar nuestro gasto de Defensa?. La respuesta es tajante: sí. Un tercio del Gobierno de España y al menos un tercio del Parlamento de España se opone. Por complejos, por cobardes y porque en verdad apoyan a Putin y comparten su supremacismo. Es el caso de los comunistas en el Gobierno, de los batasunos socios del Gobierno y de los independentistas catalanes socios del Gobierno. Insisto. Partiendo de la base de que los presupuestos generales del estado eran mentira antes de la guerra, ¿qué harán los socios de Sánchez cuando haya que decidir sobre los Presupuestos de Defensa? Está claro: Sánchez se apoyará en la oposición. Y encima se presentará como el gran atlantista: "Otanaitor".

3.- ¿Te acuerdas de aquella frase de Churchill, Sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas? Es curioso, pero es España se suele eliminar el esfuerzo de la cita. Lo dejamos sólo en sangre ucraniana, sudor ucraniano y lágrimas de las ucranianas. Pues bien, va a tocar esforzarse aunque sea un poco, escucha a Josep Borrell: En este momento me viene que ni pa' el pelo este dato. La última.

4.- El Gobierno destinará 20.319 millones. Si, si, más de 20.000 millones de euros al III Plan estratégico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El objetivo según nos vendió Irene Montero, es "impulsar las políticas feministas de forma transversal en todas las administraciones y en todos los departamentos".

Te juro que no me he equivocado: más de 20.000 millones de euros para políticas transversales de Igualdad en la Administración. Yo, esta mañana, he llenado el depósito de gasolina del coche. 91 euros y he ido al super, donde no había aceite de girasol. Y el Gobierno nos anuncia un gasto de 20.000 millonazos de euros para ni ellos saben para qué. Cierro el paréntesis entre alucinado y flipando.

5.- Vuelvo a la guerra de verdad e intento ponerme en la mente de la bestia y me pregunto: ¿Aguantará Putin en su propia monstruosidad? ¿Podrán los rusos resistir y/o rebelarse al dictador? ¿Soportarán los rusos (normales y corrientes) las colas, el corralito y la vergüenza de SU monstruo en el poder? ¿Te imaginas la vergüenza de esos soldados rusos masacrando a sus vecinos o lanzando misiles a las caravanas del éxodo de mujeres y niños?

Es más. Recuerdo la entrevista de Herrera al embajador de Rusia en España, días antes de la guerra. ¿Volvería a reírse como se reía ante las preguntas? ¿De qué se reía? Los embajadores, los oligarcas y los medias tintas que se pliegan a Putin, ¿no se avergüenzan con las imágenes de millones de refugiadas con sus hijos?

A modo de conclusión, en clave española: Esta mañana, el maestro González Ferrari me ha encendido la alarma. ¿Y si Sánchez convoca elecciones en breve aprovechando las circunstancias? A saber: El PP está en sus cosas absolutamente fuera de juego; la crisis económica llama a la unidad nacional; el covid ha desaparecido de facto y Podemos sigue a por uvas entre la asamblea de la facultad o del instituto.

Si tu fueras Sánchez, un obseso del marketing, de su propia imagen y con todos los demás hechos polvo ¿tu qué harías?. Con Yolanda Díaz y Ione Belarra tirándose de los pelos, con Feijóo todavía de camino y con los socios, en sus neuras, déjate que no llegue Sánchez y nos convoque elecciones.

¡Ah! Y mi posdata. Te juro que no es coña. Teletipo de Europa Press: Pedro Sánchez, va a participar en una serie documental que retratará su vida cotidiana en La Moncloa, además del funcionamiento del día a día de la Presidencia del Gobierno. La serie contará con cuatro episodios, en ella va a aparecer Sánchez y se va a centrar en los aspectos más "personales" del presidente y de la institución, según ha indicado la productora encargada del proyecto.

Te lo repito: Sánchez protagoniza un reality sobre su vida cotidiana en La Moncloa. ¡Virgen Santísima! ¿Qué le está pasando a Su Sanchidad en la cabeza?.