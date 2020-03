El emotivo gesto de Antonio Banderas con sus 180 trabajadores: "Puedo aguantar la que se me ha venido encima"

'El Hormiguero' ha vuelto a las pantallas de la televisión española para convertirse en un espacio de entretenimiento donde poder reposar toda la cantidad de información sobre el coronavirus que ya de por sí emiten las cadenas de televisión.

Bajo la denominación de 'El Hormiguero 3.0: Quédate en casa', el programa dirigido por Pablo Motos ha tenido que cambiar alguno de sus mecanismos para poder adaptarse a las medidas del Estado de Alerta. Una de ellas ha sido la forma de entrevistar a los invitados.

Ahora desde el programa de Antena 3, los invitados entran para las entrevistas a través de una videollamada, ya lo hicieron invitados como Miguel Ángel Revilla o Alejando Sanz, y ahora ha sido el turno de actor Antonio Banderas.

El actor, nominado a un Óscar por su papel en 'Dolor y Gloria', entró en el programa desde su casa de Málaga en la que lleva cumpliendo la cuarentena desde que se suspendiese el rodaje de la película que estaba grabando junto a Penélope Cruz. Además confesaba encontrarse solo, ya que su pareja, Nicole Kimpel, se había quedado 'atrapada' junto a su familia.

También contaba Antonio que está viviendo estos días en su casa sin hacer nada extraordinario, aunque se ha sorprendido contando uno de sus entretenimientos: "Me estoy dedicando a las labores del hogar, limpiar, poner lavadoras, me he hecho de comer. Me estoy convirtiendo en una especie de Robinson Crusoe", comentaba antes de hablar de sus dotes culinarias: "Se me da bastante bien, hago películas raras y arroces muy ricos", afirmaba ante la cara de contradicción de Pablo Motos por lo extraño de la afirmación.

El detalle de Antonio Banderas con sus 180 trabajadores

Como no podía ser de otra manera, Pablo Motos quiso saber cómo estaba viviendo el actor de 'Dolor y Gloria', toda esta crisis del coronavirus cómo podía afectar en un futuro a corto plazo: "Viendo lo que estamos viendo, lo antes posible va ser más tarde de lo que pensabamos", afirmaba sobre la vuelta a la normalidad, antes de confesar como laboralmente el coronavirus había afectado a sus negocios pero que lo primero eran sus trabajadores: "Han pasado muchas cosas, ahora los tengo a todos parados, son 180 trabajadores que tengo parados, pero no quiero protestar demasiado, porque hay personas que están en situación peor que la mía. Esta epidemia no viene sola, pero en realidad son varias epidemias, la del virus, la económica, la psicológica, luego llegarán los oportunista, y a ver cómo salimos del Tsunami que se nos ha venido encima", decía en tono de advertencia y bastante serio.

El emotivo gesto de Antonio Banderas con sus 180 trabajadores: "Puedo aguantar la que se me ha venido encima"ATRESMEDIA

Tras esta confesión Pablo Motos quería preguntarle por la faceta de emprendedor, y que consejos podría dar a otros emprendedores dadas las circunstancias, y también que el bolsillo del malagueño se ha visto mermado en los últimos tiempos tras tener su propio musical 'A Chorus Line', convertirse en el propietario del Teatro del Soho en Málaga, y tener un par de restaurantes: "Hay que tener paciencia, no perder la calma, eso es importante. Parece que la Unión Europea va a dar pasos para procurar ayudar a las empresas. Estamos en una situación tan extraña, tan impredecible. Hace unas semanas esto no existía realmente... Y estamos metidos en un pantano extraordinario que no sabemos realmente como se sale."

Una vida llena de obstáculos para sobrevivir al coronavirus

Tras todos los obstáculos profesionales y de salud que el protagonista de 'La leyenda del Zorro' ha vivido, Pablo Motos ha querido preguntar por el optimismo del actor: "Yo no tengo la fórmula mágica. Estoy acostumbrado a salvar muchos obstáculos en la vida, y creo que soy bueno en eso, pero no puedo dar consejos a empresarios, a otras personas, porque no sé en que circunstancia se encuentran. Yo creo que voy a poder aguantar el embate que se me ha venido en cima, pero ya se está hablando de una prórroga para este estado de alarma. Eso significará que no se van a poder abrir los teatros ni nada...Desgraciadamente esto va a tener un proceso y en momentos va a ser muy doloroso y vamos a tener que animarnos psicológicamente porque va a ser fuerte y hay que atarse los machos, confesaba muy serio

Sobre la pregunta de con quién es con quien más está hablando estos días por telefono, Banderas ha vuelto a hacer un guiño a sus trabajadores: "Estos días con los que más he hablado es con mis actores, mis bailarines, mis cantantes. Tenemos un equipo humano con el que estamos muy unidos. Con los del teatro del Soho también hablamos todos los días, porque nos tenemos que reorganizar, a nivel económico y a otros muchos niveles. Porque estamos pensando como vamos a abrir y como vamos a tratar al público psicológicamente porque es difícil volver a meter a mucha gente en un espacio cerrado. Estamos buscando como hacerlo".

A Antonio Banderas se le "saltan las lágrimas" con el esfuerzo de los sanitarios

El presentador de 'El Hormiguero' se ponía en ese momento a reflexionar sobre todo lo que estamos aprendiendo en estos días difíciles que nos ha tocado vivir, y si esto nos ayudará a aprender algo cuando termine todo, algo de lo que Antonio ha dicho estar seguro: "Yo soy un optimista patológico. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que saltan de estas crisis. La vulnerabilidad que tenemos, un bichito que no vemos zarandea el mundo entero, es demasiado fácil pero así es. Y la necesidad que tenemos los unos de los otros, y eso es muy emocionante verlo estos días. Es verdad que hay muchas cosas negativas, ve la gente que ha perdido la vida, la gente que está sufriendo..."

También tuvo un recuerdo muy especial el malagueño para todas las personas que estos días están trabajando para que el resto podamos seguir combatiendo el coronavirus desde nuestras casas: "A mí me emociona muchísimo el trabajo de los sanitarios, se me saltan las lágrimas cada vez que veo las noticias cuando veo a esta gente luchando contra la pared. Si hay algo que no entiendo de esta crisis es esa falta de equipos, y probablemente de no haberlo previsto con anterioridad. Es muy injusto que esta gente esté trabajando en las condiciones que están. Los agricultores estaban protestando antes de todo esto, y todo el mundo piensa que es una protesta justa, lo han parado para poder alimentarnos. Las transportistas, hay una serie de coletivos que están trabajando estos días y que a mí me emocionan profundamente, y eso nos une", finalizaba muy positivo y emocionado Antonio Banderas antes de despedirse mostrando una réplica de Barrancas que recibió como obsequio en una de sus últimas visitas a 'El Hormiguero'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Antonio Banderas, de optar a un Óscar a estar "arruinado"

"La vacuna somos nosotros": Pablo Motos regresa con 'El Hormiguero' con este emotivo mensaje

'El Hormiguero' sucumbe al coronavirus y Antena 3 emitirá información especial