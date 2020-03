Quinta sesión de entrenamiento en casa junto al entrenador personal de COPE

Dávila, -profesional en el ámbito deportivo en uno de los gimnasios más prestigios de la capital de España, Reebok Sports Club La Finca-, vuelve a ponerse el chandal para nosotros en esta nueva sección. Se trata del quinto día de entrenamiento frente a las cámaras de Grupo COPE. A lo largo de este iremos uniendo todos los ejercicios que hemos llevado a cabo en las primeras sesiones, incluyendo ciertas progresiones que nos permitirán avanzar en nuestras actividades.

Recordemos que Dávila divide sus secciones en cuatro bloques:el primero de ellos se concentra en la 'Movilidad artIcular', como lo denomina el monitor.; le precede el segundo, centrado en el 'Core' y, finalmente, en el 'Trabajo de fuerza'. Gracias a estos, logramos adquirir, -como dice el entrenador-, ciertas destrezas y dominios.

A fin de cuentas, el monitor asegura que, en este quinto día será el más completo y, por ende, el más complicado de los que hemos hecho. Esta complejidad se basa especialmente en las habilidades que hemos ido potenciando a lo largo de este último periodo. "Seguro que estás preparado para ello", afirma Dávila.

No olvidemos que la parte denominada 'Movilidad articular' está destinada a que tengamos una buena sensación del control del cuerto, lo que nos ayudará a contar con una mayor amplitud de los movimientos. Le sigue el 'Core', la zona del vientre que pretendemos fomentar para lucir este verano unos abdominales que generen envidia. El tercer y último, conocido como 'Trabajo de fuerza' genera agujetas en zonas como las piernas y los brazos. Pero no desestimes, como dice nuestro entrenador, estos "pinchazos" significan que el cuerpo aún no está habituado a estos movimientos.

¿Estáis preparados? ¡Adelante, compañeros!