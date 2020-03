El Príncipe Carlos, heredero de la corona británica, ha dado positivo en COVID-19, pero se encuentra bien, ha informado este miércoles su residencia oficial de Clarence House.

El príncipe de Gales, de 71 años, presenta síntomas leves y, "por lo demás, está con buena salud", mientras que su mujer, la duquesa de Cornualles, ha dado negativo, añadió la residencia oficial.

