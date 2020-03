'Imparables': el podcast que te cuenta, ni más ni menos, que la vida

El podcast 'Imparables' define muy bien a la sociedad española: esforzada, solidaria, unida y con afán de superación. Unos valores que sin duda se están viendo reflejadas estas semanas, en la que hacemos frente a un mal vírico que amenaza seriamente nuestro bienestar, como es el coronavirus.

Por desgracia, el coronavirus no es el único mal que amenaza a nuestros ciudadanos. Está la discapacidad física o intelectual, vicios como el juego o el alcoholismo, el bullying en las aulas, el sufrimiento de miles de vecinos que conviven en barrios con un índice de exclusión social y minados por las drogas o el narcotráfico. A todos aquellos que sufren, 'Imparables' les da una voz de esperanza y un espacio donde poder denunciar estas realidades sociales.

Desde la creación de este podcast que se emite en COPE.es desde noviembre de 2018, han pasado más de 200 protagonistas que nos han contado testimonios desgarradores, que nos hacen reflexionar y emocionarnos aunque en algunas ocasiones, por qué no, reirnos y pasar un rato distendido. Y es que 'Imparables' te cuenta, al fin y al cabo, la vida.

¿Cómo olvidar el testimonio de Adrián, que estuvo a punto de quitarse la vida en dos ocasiones como consecuencia de la lacra del bullying? Imposible no recordar la durísima entrevista con Georgina, cuyo hijo adolescente, Henry, desapareció la noche de Fin de Año de 2019 y desde entonces, más de un año después, no se sabe nada de él. Y cómo no reivindicar la lucha que desde hace una década mantienen los padres de Pelayo por recaudar fondos que permita investigar una curación para la enfermedad de su hijo de diez años, aquejado de 'Duchenne', una enfermedad muscular degenerativa.

Es el espíritu de 'Imparables', dar voz a los que no la tienen. Un programa para aprender, remover conciencias y conocer el mundo que nos rodea mediante unas problemáticas que no siempre están presentes en los medios de comunicación convencionales. ¿Te lo vas a perder?

