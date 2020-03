Los concursantes de Supervivientes animan a los espectadores a quedarse en casa

'Supervivientes 2020', continúa soportando en antena a pesar de los achaques que le está provocando el coronavirus. A pesar de los rumores que indican que desde el Ministerio de Exteriores se busca repatriar al equipo técnico y a los concursantes, el concurso continúa viento en popa.

Prueba de ello es que el programa goza de tres galas semanales, además de los resúmenes diarios. Ha sido en el último 'Supervivientes: Tierra de nadie', donde Carlos Sobera ha vuelto a intentar animar a la audiencia, y concienciar, a pesar de los días tan delicados que estamos viviendo: "Tenemos que animarnos que estamos en una guerra absoluta y total contra el coronavirus. Me gustaría en insistir en algo. Estamos en la batalla contra el coronavirus y tenemos que quedarnos en casa pero de verdad, no salir, y mucho menos salir tres veces al día. A comprar el pan al supermercado y a la farmacia. Eso no es un confinamiento. Es duro pero hay que quedarse en casa. También quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los que tenéis que seguir trabajando" afirmaba orgulloso uno de los presentadores estrellas de Mediaset.

Carlos Sobera intenta animar al público durante 'Supervivientes: Tierra de nadie'Mediaset

Poco más tarde pero ya en Honduras, era Lara Álvarez quien se sumaba a estos mensajes en tono de ánimo y con cariño, porque como ella ha afirmado a pesar de la distancia, el dolor y las dificultades se sienten igual de cerca: "Aquí estamos para entretener a la gente que está en casa haciendo un esfuerzo enorme y que va a servir para sacar el país adelante".

Un corazón para mantener a todos en sus casas

Los concursantes de esta edición de 'Supervivientes', fueron informados hace una semana de la situación que se está viviendo en España, lo que provocó la preocupación de muchos de ellos, e incluso de Rocío Flores por no saber nada de su madre. Tras poder comprobar que todos sus familiares estaba bien, y tras un mensaje motivador de Carlos Sobera, los concursantes continúan dando todo de sí para seguir con su concurso y además entretener al público, algo muy necesario en estos días.

Es por eso que al comienzo también de este 'En tierra de nadie', hemos podido ver como los concursantes, desde Cayos Cochinos, desde Honduras, han tenido el detalle de dibujar un corazón en la playa con rocas con el mensaje 'Quédate en casa'. Un mensaje para trasladar que a pesar de la distancia en el dolor y ánimo de la sociedad todos somos un mismo corazón.

Corazón con el mensaje 'Quédate en casa' que ha realizado los concursantes de 'Supervivientes'MEDIASET

"En casita es donde mejor se está, con la familia, con la novia, con la parienta", afirmaba uno de los nominados de esta semana, Cristian Suescun. "Vamos a mantener el país tranquilito, quedaros todos en casa", así se expresaba por su parte Ferre. Mienras que Ana María Aldón se ha emocionado al leer uno de los pergaminos y Albert Barranco ha mostrado todo lo que siente hacia su familia, a la que quizás no haya valorado como se merecía como ha reflexionado, diciendo que su abuela es la persona a la que más ha querido.

