Un empresario español en China dice que Sanidad erró al unificar los encargos de mascarillas

Ángel Díaz Bárcena, empresario español en China, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE' para conocer cómo es el mercado internacional de compraventa de mascarillas. Según ha dicho, se encarga de gestionar "encargos de productos de electrónica" para resolverle al cliente "la necesidad que tenga".

En estos momentos, está tratando de que las mascarillas demandadas por los sanitarios lleguen a España. Para ello, está hablando con diferentes comunidades autónomas y algunas empresas que son proveedoras oficiales de las autonomías y del Gobierno. "De esta manera estamos intentando hacer llegar el material, pero de momento no han salido grandes partidas de China", ha explicado.

Aunque "no es muy difícil conseguir mascarillas en China, sí hacer que te las reserven para tí y te las vendan". Ello porque "se tienen que pagar por adelantado y está todo el mundo buscando ese producto. Ahora mismo es como si fuese el cobre o el oro", ha precisado.

Díaz ha dicho que "China sí da abasto a fabricar" mascarillas, de hecho "ya tiene cubierta toda la necesidad del mercado interno y sí da para exportar". El "problema son los mecanismos de gestión que tienen diferentes países para hacer la compra adecuada y traer el producto hasta el suelo español", ha señalado.

A este respecto, ha subrayado que las mascarillas no se exportan porque "el dinero por adelantado no está llegando". Además, ha dicho que otro de los problemas es que antes "no se encargó este trabajo" a la gente que estaba en China", sino que "se centralizó en las manos del Gobierno y eso no ha dado suficiente para abastecer a todo el país".

"Hay otros países con el dinero por adelantado antes que nosotros en la lista", ha dicho.

LAS MEDIDAS DE CHINA DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO

Díaz ha explicado que en China se puede salir a la calle desde hace un par de semanas e ir a restaurantes con medidas de higiene, control de temperatura, usando mascarilla el 100% de la ciudadanía porque no se sabe quién puede estar infectado y quién no.

"En cada restaurante te ponen mesa sí mesa no", ha dicho. Además, hay controles en los trenes "muy estrictos" y "en todos sitios". "Entras a casa y el portero de tu comunidad también te hace un control".

Además, China ha desarrollado una aplicación que hace rastreos para saber dónde han estado los ciudadanos. De este modo, un código QR asocia a la persona con el lugar, de forma que si el ciudadano ha estado en un sitio en el que también ha estado otra persona infectada, puede localizarlo.