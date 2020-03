Las Bolsas se permiten el lujo de ampliar la subida vertical de la sesión anterior

Con inestabilidad han pasado el día las Bolsas europeas. Ha sido un día de resaca tras las importantes ganancias de la sesión anterior, pero con buen fondo. El índice Ibex 35 ha cerrado en 6.942 puntos, con alza de un 3,35 por ciento. Hoy se ha movido entre 7.050 y 6.625 puntos. Hace diez días llegó a pasearse por debajo de 6.000. Hoy han tirado del mercado Amadeus, ACS, MásMóvil, Mediaset y la aerolínea IAG. También las acciones de los bancos han aportado muchos puntos al índice. Los analistas de UBS aconsejan comprar acciones de Santander y Unicaja y permanecer neutrales en el resto de los componentes del sector. Muy plano ha cerrado BME después de que el gobierno haya dado luz verde a la OPA que ha lanzado el grupo suizo Six a 33,4 euros por acción. Hoy BME ha terminado el día a 32,92.

Ha ayudado de nuevo la Bolsa de Nueva York, que sube esta tarde un 5 por ciento en el índice Dow Jones, lo que es todo un ogro teniendo en cuenta que ayer se disparó un 11,4 por ciento. Subió más de 2.100 puntos, algo nunca visto. Es la mayor subida en porcentaje que se recuerda en Wall Street desde el año 1933. Los inversores han comenzado a buscar oportunidades entre los valores más castigados, aunque en el futuro a corto plazo puede pasar casi de todo. Las volteretas serán frecuentes y tan aparatosas como lo han sido en las últimas semanas. Wall Street ha pasado de los 30.000 puntos que rozó a comienzos de febrero hasta los 18.500 a los que cayó este último lunes. Desde ahí ha reaccionado hasta los 21.750 en los que se mueve hoy a media sesión.

Wall Street registra la mayor subida en porcentaje desde 1933

Los inversores han agradecido la decisión del Senado estadounidense de dar luz verde al plan de estímulo que movilizará dos billones de dólares para luchar contra la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas. Esta lluvia de millones se sumará a las compras ilimitadas de activos que ha prometido la Reserva Federal y a los esfuerzos que está realizando la Unión Europea y el BCE. En los mentideros del mercado se dice que el BCE estudia realizar compras directas de deuda de determinados países en el mercado secundario. También el G-7 hará lo que sea necesario para restaurar la confianza y para reactivar el comercio mundial y la actividad económica.



Los datos comienzan a ser muy preocupantes. El índice Ifo que mide la confianza empresarial en Alemania ha caído hasta 86,1 puntos, lo que supone diez puntos por debajo de la lectura anterior. Han empeorado las expectativas y la impresión sobre la situación actual. Es su peor lectura desde el verano de 2009 y su mayor caída desde la reunificación de Alemania. Tras este dato, los analistas estiman que la economía alemana podría contraerse este año hasta un 20 por ciento en el peor de los casos. La profundidad de la caída del PIB dependerá del tiempo que tarde en superarse la crisis sanitaria del coronavirus y de lo que le cueste empezar a recuperarse a la economía. El pesimismo es grande. Dentro de casa se ha conocido que el índice de precios industriales se contrajo en España un 2,2 por ciento en febrero en relación al mismo mes del año anterior. La tasa es negativa a pesar de que estos datos todavía no recogen los efectos de la pandemia del Covid-19.



El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, cree que la actividad económica podría reducirse hasta un 50 por ciento en el segundo cuarto del año en Estados Unidos. Además considera que el desempleo podría dispararse coyunturalmente hasta un 30 por ciento como consecuencia del impacto del coronavirus sobre la actividad económica. Bullard estima que hasta 46 millones de personas podrían perder su puesto de trabajo durante esta crisis por el cierre temporal de empresas. Pronostica que el mayor impacto se producirá entre abril y junio, y que la recuperación no llegará hasta el otoño. El ex presidente de la Reserva, Ben Bernanke, también espera una recesión muy profunda y aguda, pero confía en que el periodo de contracción será breve y que la economía no tardará en reaccionar con fuerza.