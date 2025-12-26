La AEMET alerta de que lo peor de la ola de frío no ha terminado y avisa para Nochevieja: "Tendremos que tener todos mucha precaución"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado la previsión meteorológica para los próximos días en el programa La Linterna de COPE, con Rubén Corral. Su portavoz, Rubén del Campo, ha confirmado que, aunque las temperaturas subirán ligeramente durante el fin de semana, lo peor de la ola de frío no ha terminado. La situación de inestabilidad y frío persiste tras vivir la Navidad más fría desde 2010, un dato que refleja la crudeza de este episodio invernal, con temperaturas que han llegado a los diez grados bajo cero en zonas del Pirineo Oriental. De hecho, España vive la Navidad más fría en 14 años.

Lluvias y nieve para el fin de semana

De cara al fin de semana, Del Campo ha explicado que se espera "un episodio de lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes en Andalucía, especialmente en el oeste y sur, y en las regiones mediterráneas". Las precipitaciones continuarán con fuerza en Cataluña y también podrán afectar a la Comunidad Valenciana y Baleares. Respecto a la nieve, el portavoz ha señalado que quedará restringida a cotas más altas, a partir de los "2000 o 1300 metros", aunque seguirá nevando con intensidad en el Pirineo, una buena noticia para las estaciones de esquí.

EFE Un hombre camina por el parque de la localidad asturiana de La Fresneda

Alerta en Nochevieja: hielo y niebla

La principal advertencia se centra en la Nochevieja. La tendencia apunta a un tiempo estable y anticiclónico, lo que en invierno se traduce en un nuevo desplome de las temperaturas a partir del lunes. Se esperan heladas generalizadas en el interior y, sobre todo, la aparición de bancos de niebla que pueden ser muy peligrosos para la conducción. "Con el frío, en algunos casos pueden incluso provocar placas de hielo, así que tendremos que tener todos mucha precaución", ha alertado Del Campo.

Tendremos que tener todos mucha precaución" Rubén del Campo Portavoz de la AEMET

El portavoz de la AEMET ha insistido en que "la niebla y el hielo quizás sean los peores enemigos de los conductores", por lo que es fundamental extremar las precauciones en los desplazamientos para despedir el año. Se tratará de una "Nochevieja con poca lluvia, pero con mucho frío", un escenario que define el primer temporal de frío intenso a final de año.

EFE Una viandante en la calle Gran Vía de Madrid tras un día de Navidad muy frío en casi toda España

Un 2025 cálido y más lluvioso de lo normal

Haciendo balance del año 2025, Rubén del Campo lo ha calificado como "muy cálido y más lluvioso de lo normal". A pesar de este final de año gélido, el conjunto de 2025 ha sido uno de los más cálidos de la serie histórica, recordando las "tremendas olas de calor de verano con esa oleada de incendios tan brutal". En cuanto a las precipitaciones, ha sido un año positivo, ya que las lluvias de primavera contribuyeron a la recuperación de las reservas de agua embalsada.

Los 4 años más cálidos de los últimos 65 han sido los 4 últimos" Rubén del Campo Portavoz de la AEMET

Esta tendencia al calor no es un hecho aislado. Según el experto, los datos son claros: "Los 4 años más cálidos de los últimos 65 han sido los 4 últimos". Esta dinámica no solo se traduce en más olas de calor, sino que también afecta al invierno. La falta de frío invernal, aunque pueda parecer agradable, "no es del todo beneficiosa, porque muchos frutales necesitan acumular frío para que la fructificación sea la adecuada", ha explicado.

De cara a los primeros meses de 2026, los modelos apuntan a que las temperaturas seguirán siendo superiores a las normales en conjunto, aunque no se descartan episodios fríos como el actual. Sobre las lluvias, Del Campo ha preferido "no mojarse", ya que no existe un pronóstico claro a largo plazo.