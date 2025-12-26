"La madre de Juana tenía una vecina que se llamaba Inocencia porque nació el día de los Santos Inocentes y va y se muere el año pasado el mismo día"

El programa La Tarde de COPE ha abierto sus micrófonos para conocer las mejores anécdotas de los oyentes en el Día de los Santos Inocentes. Los presentadores, Pilar García Muñiz y Carlos Márquez, han ido descubriendo las historias más curiosas de una fecha que esconde un origen que no tiene nada de gracioso, pero que con el tiempo se ha convertido en la jornada perfecta para las bromas y para aprender qué se celebra realmente en este día.

Inocentadas para todos los gustos

Entre las historias compartidas, un oyente llamado Bruno ha recordado una broma clásica de su infancia. "Recuerdo que a mi abuelo una vez le cambiamos el azúcar por la sal", ha contado, explicando que la mala vista del hombre facilitó la confusión. Afortunadamente, el abuelo "no se lo tomó muy mal" cuando descubrió el cambio en su café.

Por su parte, Dani, conductor de autobuses, ha relatado una inocentada más elaborada mientras trabajaba en el norte de Portugal. El conductor llamó a su jefe para decirle que lo dejaba todo: "Le dije que no podía más, que me volvía para España, que mandara a alguien". La tensión duró poco, ya que a los cinco minutos le pidió que mirara el calendario. La anécdota tiene un detalle clave: "También he de decir que el jefe era mi cuñado, pero perdonó".

La inocentada de la vida: la historia de Inocencia

Sin embargo, la historia más sorprendente ha llegado en una nota de audio que Carlos Márquez ha calificado como una pieza con "un poquito de humor negro y un poquito de storytelling con final cerrado". En ella, una oyente relataba una coincidencia vital que supera cualquier broma preparada.

La protagonista de la anécdota es una mujer llamada Inocencia, un nombre que, según explicaba la oyente, se debía a que "nací el día de los santos inocentes". Lo verdaderamente increíble es el giro final del destino: "Y va y se muere el año pasado el día de los santos inocentes, o sea, que nació en los santos inocentes y se murió en los santos inocentes".

La historia ha provocado el asombro de los presentadores. "Es el colmo de los olmos, es todo perfecto", ha comentado Carlos Márquez. Pilar García Muñiz, por su parte, ha concluido que era una forma de "cerrar el círculo". El programa sigue abierto a recibir más historias en el número de teléfono 607 15 06 02.