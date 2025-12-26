Luis Carlos Díaz, preso político venezolano: "Nada cambia, seguimos teniendo más de 1.000, es una medida para calmar a la opinión pública"

El periodista venezolano y defensor de los derechos humanos, Luis Carlos Díaz, ha analizado la situación de los presos políticos en su país en el programa 'La Linterna' de COPE, dirigido por Rubén Corral. Díaz, quien fue detenido y torturado por el régimen en 2019, ofrece una visión crítica sobre la reciente liberación de disidentes, asegurando que la medida no supone un cambio real en la sistemática violación de derechos humanos que se vive en Venezuela.

Detenido y torturado en El Helicoide

Luis Carlos Díaz ha relatado su propia experiencia como preso político, que comenzó en 2019. "Fui detenido por el servicio bolivariano de inteligencia, el SEBIN, me llevaron a un centro de tortura clandestino y después al Helicoide", ha explicado. El régimen intentó culparle del gran apagón que sufrió el país, acusándole de "haber hackeado la infraestructura eléctrica", una imputación que califica de absurda, ya que la hidroeléctrica data de los años 70 y "no tiene computadoras conectadas a Internet".

Durante las sesiones de tortura, intentaron forzar su autoinculpación. La presión internacional fue clave para su excarcelación, aunque el juicio en su contra se prolongó tres años. "Hablar de los presos políticos los protege, hace a veces que dejen de torturarlos", ha afirmado, destacando el papel del entonces embajador español, Jesús Silva, y de europarlamentarios como Beatriz Becerra y Antonio Tajani. En la actualidad, ha recordado que hay 20 españoles en prisión política en Venezuela.

Rehenes para negociar y aleccionar

Según el periodista, el régimen de Maduro utiliza a los presos políticos como "rehenes que sirven para distintos tipos de negociación". Por un lado, para "quebrar a otros países", y por otro, como medida de castigo y para "atemorizar a más periodistas y más defensores de derechos humanos". Ha puesto como ejemplo el caso de los abogados de las ONG Provea y Foro Penal, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, que fueron detenidos mientras buscaban a personas en desaparición forzada.

Los presos políticos para el chavismo son un negocio

Díaz ha denunciado una nueva estrategia "muy perversa": dar "cuotas de liberaciones" a falsos opositores para que actúen como interlocutores y debilitar así a la oposición real, liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Además, ha revelado que la situación genera un negocio en las cárceles, donde los oficiales "le cobran a los familiares por llevar alimentos, por llevar medicinas, por llevarles un colchón". Muchas familias son descapitalizadas hasta que "no tienen más nada que quitarle, y por eso algunos están libres".

Una liberación que no cambia nada

Sobre la reciente excarcelación de casi un centenar de presos en Navidad, Díaz ha sido tajante. En primer lugar, ha puesto en duda la cifra, ya que las ONG solo han confirmado entre 50 y 60 liberados. En segundo lugar, ha subrayado que el número total de presos políticos no ha disminuido: "Teníamos más de 1.000 presos políticos, y en este momento seguimos teniendo más de 1.000 presos políticos".

Nada cambia, seguimos teniendo más de 1.000, es una medida para calmar a la opinión pública

El periodista ha detallado que "ninguno de estos liberados son de partidos políticos opositores, al menos de las primeras líneas". Sí han salido civiles y tres de los cinco adolescentes que estaban encarcelados, aunque todavía quedan dos menores presos, uno de ellos condenado a 10 años por ser hijo de un policía crítico con el chavismo. Esta liberación abre una brecha entre la esperanza y la decepción.

Para Díaz, todo se lee como "una medida de intentar hacer como distensión en la opinión pública, que la gente vea como que, bueno, que Maduro puede ceder algo, pero no cede en nada". Ha alertado de que es posible que en las próximas semanas "detengan personas para cubrir estos cupos", en un contexto donde Estados Unidos redobla la presión sobre Venezuela.