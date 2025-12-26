El pueblo de Soria que adelanta las campanadas y cambia la tradición de las uvas por torreznos: "El primer año tuvimos miedo con los atragantamientos"

Lo que podría parecer una inocentada de fin de año es una realidad en la provincia de Soria. Como se ha comentado en el programa La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz y Carlos Márquez, la localidad de Ólvega ha decidido adelantar la despedida del año a este sábado y cambiar la tradición. En lugar de las doce uvas, sus habitantes tomarán doce trocitos de torrezno al son de las campanadas de las doce del mediodía.

Tercera edición de las 'torreznocampanadas'

Este evento, que celebra ya su tercera edición, se ha convertido en una excusa para reivindicar el Torrezno de Soria como el gran embajador gastronómico de la provincia. La iniciativa comenzó en 2023 en Soria Capital y pasó por Almazán el año pasado. Para la celebración en Ólvega, que se prepara para recibir el 2025 con mil raciones de torrezno, se repartirán alrededor de 1.000 bolsitas gratis entre los asistentes.

Juanjo Delgado, gerente de la marca de garantía del Torrezno de Soria y uno de los impulsores de la iniciativa, ha explicado en COPE que "ya se ha convertido en toda una tradición". Asegura que los doce trocitos "son perfectamente comestibles a lo largo de las doce campanadas", aunque reconoce que, al igual que con las uvas, "hay gente que lo consigue y otros que no".

El propio Delgado ha confesado el temor que sintieron al principio: "El primer año, cuando lo hicimos, sí que tuvimos un poco miedo de que a lo mejor se nos atragantara alguien". Sin embargo, insiste en que no hay peligro, ya que "los torreznos de Soria son muy crujientes" y anima a todos a disfrutar de la experiencia y de los beneficios para la salud de este alimento típico español.

El mediodía, la hora del torrezno

La elección de las doce del mediodía no es casual. Según Delgado, la idea, del impulsor Iván Manrique, fue clara: "Es la hora del torrezno, la hora a la que apetece el vermú", un producto que la ciencia considera mejor que algunas verduras. Delgado defiende la nueva tradición: "Si a alguien se le ocurrió comer 12 uvas, ¿por qué no hacerlo con nuestro producto más auténtico?".

Para los preocupados por los excesos, el gerente aclara que las calorías son "muy poquitas" y la fiesta posterior de dos horas permite "desgastar perfectamente todas las calorías". Aunque la gente es libre de comer uvas, "entre una bolsita de torreznos o unas uvas, yo creo que en Soria todos lo tenemos muy claro".

Así, Ólvega despedirá el año con el crujido de su producto estrella en una mañana festiva. Juanjo Delgado se despide con el saludo oficial de la celebración, "Feliz torreznuevo", una costumbre que se afianza en Soria como en su día lo hicieron las gominolas en la Nochevieja universitaria de Salamanca.