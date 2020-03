El gesto solidario que Sergio Ramos ha desvelado en 'El Hormiguero': "Todos podemos ayudar de cierta manera"

Pablo Motos continúa dándole vida a su 'El Hormiguero 3.0: Quédate en casa', para ello está intentando contar con los invitados que más puede agradecer el público, invitados como Miguel Ángel Revilla, Alejandro Sanz o Antonio Banderas.

Pilar Rubio, colaboradora habitual del programa se encuentra reposando y en cuarentena debido a su estado de embarazo, por eso motivo, Motos quiso entrevistar a través de vídeo llamada a Rubio y a su marido Sergio Ramos, para saber como están llevando el día a día en su casa.

El presentador que es muy amigo de la pareja no dudó en preguntar de todo y comenzó preguntando si habían cenado, algo que ambos negaron: "Primero van los niños y luego ya si eso nosotros", lamentaba Pilar, mientras que Motos aprovechaba para preguntar sobre cuál de los tres era más 'guerroso' a la hora de ir a la cama: "Los tres tienen bastante aguante, pero el mayor es el más duro, y el chiquitín, tienen ahí una pelea diaria que nos saca de quicio", aseguraba Sergio Ramos.

El gesto solidario de Sergio Ramos y Pilar Rubio para luchar contra el coronavirus

Preguntaba Pablo Motos con toda la confianza del mundo, sobre cómo le habían explicado a los pequeños de la casa que es lo que se está viviendo en estos momentos, en la calle. En ese momento, Ramos tomaba la iniciativa parar responder: "Quitando al pequeño y al mediano, que todavía son un poco pequeñines, a Sergio Jr. le estamos contando la gravedad del asunto. Al principio, sin colegio lo veían como un juego, y ahora nos dedicamos a hacerles ver que las cosas son demasiados serias, que todos podemos ayudar de una manera, y hoy hemos hecho unos dibujos con este arcoiris de esperanza", en ese momento el de Camas mostraba un dibujo hecho por los niños con un mensaje solidario para donar dinero a UNICEF, organización de la que el jugador del Real Madrid es embajador desde 2014.

¡Este partido lo ganamos entre todos!

Únete al llamamiento de @unicef_es para conseguir más tests, guantes y mascarillas para el personal sanitario.



¡Envía un SMS con la palabra UNICEF al 28028 y actúa!



(Más info: link en la bio y esta noche en @El_Hormiguero) pic.twitter.com/E0BRLdDvzx — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 24, 2020

Era en ese momento, cuando el futbolista del Real Madrid confesaba que había donado una gran cantidad de dinero a UNICEF para que la adquisición de material sanitario: "Nos pusimos en contacto con ellos, y es la primera vez que UNICEF se ha comprometido en traer material sanitario para todos los hospitales y para nosotros es algo muy bonito ya que hemos hecho una donación muy importante, y nos confirman que va a llegar el mismo viernes a España para poder repartirlo. Es una forma de enseñar a los niños también de que todos podemos ayudar de cierta manera".

De esta manera, Sergio Ramos y Pilar Rubio, se unen a otras parejas de futbolistas o personas relacionadas con el mundo del fútbol que altruistamente donan de su patrimonio para poder ayudar en la lucha contra el coronavirus, al igual que han hecho personajes como Guardiola, Messi, Lewandowski, etc...

Además, también confirmaba Ramos que muchos compañeros del Real Madrid y desde el propio club se han unido a él para poder colaborar con la organización: "También tengo que agradecer a mis compañeros, y a mi club el Real Madrid, porque todos han sido partícipes durante estos días, han colaborado durante estos días que ya hemos podido ayudar dentro de las posibilidades de cada uno. Entre todos tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar, porque estamos pasando unos momentos muy duros, y que hay mucha gente que está pasando un sufrimiento muy grande", comentaba emocionado para mandar un cariñoso afecto a todas las personas que lo están pasando mal en esta situación

Así es la vida de un futbolista cuando la competición se detiene

También ha querido saber el presentador de 'El Hormiguero', como se vivía la vida sin competiciones futbolísticas y que mensaje habían recibido desde el Real Madrid, algo que para Ramos ahora es secundario con lo que se está viviendo, pero que a pesar de ello se refugia en el gimnasio para mantener la forma: "El Real Madrid desde le primer momento le dio seriedad al asunto. Se nos ha mandado un programa de entrenamiento donde se hace mucho hincapié en la alimentación y el descanso para mantener la forma. Aunque esto sea secundario también es importante mantener la forma porque nunca se sabe cuando vamos a volver a la competición. El deporte ahora es secundario, lo importante es la salud de un país, y yo creo que estando unidos podemos lograrlo", comentaba el futbolista que confesaba que quizás estaba abusando un poco al gimnasio

Pilar Rubio y la preocupación de las mujeres embarazadas

Pilar Rubio se encuentra embarazada de su cuarto hijo, por esa razón el presentador de Requena quiso saber como está viviendo estos días tan complicados: "Pues la verdad es que estamos, yo hablo por mí, también yo recibo el feedback por redes, de chicas que están embaradas. Porque nos han quitado de repente las consultas que teníamos, la preparación para el parto y estoy buscando como puedo ayudarlas de alguna manera", decía queriendo ser de la mayor ayuda posible para las madres primerizas que pueden tener más dudas con lo que estamos viviendo.

Sergio Ramos y Pilar Rubio durante su intervención en 'El Hormiguero: Quédate en casa'Atresmedia

"Yo creo que hay que tener la calma dentro de la situación, que es gravisima, pero todo lo que sea una necesidad básica como es que una embarazada esté preparada para dar a luz yo creo que se va ir cumpliendo poco a poco. Sergio y yo queremos tener un reconocimiento especial hacia todos los sanitarios y todo lo que ya se ha dicho, todo el mundo que está en primera línea para que a nosotros no nos falte nada. Yo diría a las embarazadas que no deben preocuparse porque no les va a faltar nada, y poco a poco se irá normalizando todo. Lo que llevamos dentro es muy importante, está claro que te da que pensar, pero hay que mirarlo con esperanza", terminaba mandando un mensaje Rubio un mensaje optimista.

Pilar también se ofrecía a practicar retos desde casa: "Ahora que tenemos más tiempo podemos practicar más retos en casa para que Pilar vaya más preparada cuando vuelva', decía Sergio, mientras Pablo Motos les despedía prometiéndoles una invitación a un chocolate con churros.

