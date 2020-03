Coronavirus | Casado: "Las medidas de hoy son como tiritas para la hemorragia"

21.41h ALICANTE | Alicante, la primera ciudad que suspende las procesiones de Semana Santa. Alicante se ha convertido en la primera ciudad española que suspende las procesiones y todos los actos festivos de la Semana Santa, al decidirlo hoy por unanimidad las 28 hermandades de la ciudad con el objetivo de prevenir el contagio por el coronavirus.

La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante se ha reunido ha decretado esta tarde la suspensión de los pasos y de todas las celebraciones previas, por lo que no habrá Semana Santa en la ciudad hasta 2021.

21.22h BARCELONA | Ordenan el confinamiento de casi 60.000 personas en varias localidades catalanas por el coronavirus. El Govern de la Generalitat ha ordenado el confinamiento de la población residente en las localidades barcelonesas de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena para evitar la propagación del brote de coronavirus que afecta a esta zona. LEER MÁS

21.13h | TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SUSPENDEN LAS CLASES POR EL CORONAVIRUS. La suspensión de las clases en todos los niveles educativos en la Comunidad de Madrid se ha extendido finalmente a todas las comunidades autónomas, tras las dos últimas regiones que quedaban por confirmarlo: Baleares y Andalucía. LEER MÁS

21.11h COPE | Ángel Expósito, el director de 'La Linterna', da las cinco claves para informarte sobre el coronavirus.

21.08h VALENCIA | El diputado de Vox en Les Corts, Miguel Pascual, da positivo y se encuentra en cuarentena en casa. Así lo ha confirmado el propio parlamentario a través de su cuenta de Twitter, donde ha publicado un mensaje en el que ha indicado que permanecerá en su casa "cumpliendo con las directrices dadas por las autoridades sanitarias". El diputado ha detallado que se puso en cuarentena voluntaria este martes y que este jueves le han informado del contagio.

"Quería dar las gracias a mi familia, a los que os habéis preocupado por mi estado y a los profesionales sanitarios. Muchísimas gracias. Seguiré trabajando, pero ahora desde casa", ha manifestado.

21.06h | La Policía y la Guardia Civil suspenden las clases en sus academias. La Policía ha decidido suspender las clases de su academia de Ávila a partir del próximo lunes 16 de marzo por la pandemia de coronavirus, al igual que la Guardia Civil que, a partir de mañana, cesa la actividad en la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) y de la Escuela de Tráfico de Mérida (Badajoz).

En un comunicado, la Policía informa de que siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19, a partir del lunes 16 de marzo de 2020, la formación académica de los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila se cursará vía on line, a través de la plataforma digital de la que dispone la Dirección General de la Policía.

20.52h MADRID | Gobierno de Madrid asume el mando de hospitales privados ante el coronavirus. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado este jueves que "todos los recursos sanitarios" de Madrid "tanto públicos como privados" pasarán desde ahora "a actuar bajo un único mando" del Gobierno regional, con el fin de atajar la pandemia del coronavirus.

Esta decisión forma parte del plan de acción ante el coronavirus presentado por la Consejería de Sanidad, que contempla más de 200 medidas y tiene entre sus objetivos duplicar el número de camas con el fin de atender el previsible repunte de pacientes afectados por el COVID-19, que ya ha dejado 38 fallecidos y 1.388 casos positivos en la Comunidad.

Ruiz Escudero aspira a poner a disposición de los pacientes más de mil camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para lo cual es necesario la "colaboración" de los hospitales privados, que atienden ya en Madrid 120 casos por coronavirus.

El consejero ha agregado que este jueves se ha reunido con los gerentes de los hospitales privados, que no le han trasladado "ningún tipo de petición expresa" sobre la fórmula para establecer dicha cooperación.

20.50h EDUCACIÓN Toda la actividad educativa del país ha quedado suspendida tras el anuncio de Andalucía y Baleares.

20.29h VALENCIA | Suspendida toda actividad docente en la Comunitat Valenciana desde el lunes. El Gobierno valenciano ha decidido suspender la actividad docente en todos los niveles educativos a partir del próximo lunes, 16 de marzo, con carácter indefinido.

Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión de la mesa de coordinación interdepartamental en la que se ha aprobado esta medida, presentada por la Conselleria de Educación.

La medida afecta a universidades, bachillerato, ESO e Infantil, guarderías y FP.

Se da la circunstancia de que en la ciudad de Valencia no era lectivo desde el próximo lunes y hasta el viernes 20 con motivo de la semana fallera.

20.22h BARCELONA | Dos controladores aéreos de Barcelona dan positivo por coronavirus. Enaire ha explicado en un comunicado de que ha activado el nivel 3 en el Centro de Control de Barcelona, "con el consecuente plan de medidas previsto para reducir al máximo el riesgo de contagio", al tiempo que se "garantiza la continuidad operativa".

Ha subrayado también que "ya están perfectamente identificados los controladores con los que tuvieron contacto estrecho y continuado" y que "se está comunicando con ellos y retirándolos del servicio, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que apelan a la responsabilidad y aconsejan extremar las precauciones".

Subraya igualmente que al resto de controladores que coincidieron durante el turno "se les hará también el preceptivo seguimiento" y que para toda la plantilla del Centro de Control de Barcelona se están aplicando las medidas establecidas en el Nivel 3 del Plan de Actuación de Enaire frente al coronavirus, y las medidas adicionales establecidas por la empresa en materia de conciliación y teletrabajo.

20.20h EXTREMADURA | Extremadura suspende actividad docente presencial a partir del próximo lunes. El Gobierno extremeño ha acordado suspender la actividad docente presencial para alumnos de 0 a 18 años, así como la universitaria y las actividades extraescolares, una medida que atiende a las recomendaciones del Ejecutivo central.

Esta medida se aplicará a partir del próximo lunes, 16 de marzo, y se prolongará durante quince días, un tramo de tiempo que puede ser prorrogado.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, tras la reunión extraordinaria celebrada por el Consejo de Gobierno.

20.15h El jugador de baloncesto del Real Madrid ha agradecido los mensajes de apoyo y ha confirmado que padece coronavirus.

Thank you to EVERYONE who has sent love and/or checked up on me. I’m feeling great and just waiting for the virus to pass at this point. Really means a lot ❤️