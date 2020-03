Se queda en Madrid para no llevar el coronavirus a su casa

Inés Moruelo tiene 23 años. Su familia vive en Ávila pero ella está estudiando 4 de Derecho y ADE en la Universidad CEU San Pablo. Además realiza practicas para la consultora Ernst & Young.

Su empresa fue la primera de todo Madrid en mandar a sus 3.100 trabajadores a casa para hacer teletrabajo, al dar positivo uno de sus empleados en la sede que tienen en Pleno Paseo de la Castellana. Eso fue hace ya más de una semana. La Universidad, igual que el resto de centros educativos de todo Madrid, echó el cierre el pasado 11 de marzo. Muchos estudiantes decidieron irse a sus ciudades de origen, pero Inés decidió quedarse en Madrid para no expandir el coronavirus. En ese momento en Ávila no había ni un solo caso positivo.

Se va a quedar en Madrid, hasta que todo termine. En su piso de estudiantes en el centro de la capital conviven 9 personas. Solo uno de ellos ha decidido volver a su ciudad con su familia. El resto pasa las horas dentro del piso. Han hecho algo de compra y han decidido que este fin de semana no van a salir a no ser que sea para algo imprescindible. El rato que no están teletrabajando lo aprovechan para adelantar temario de la universidad y especialmente el trabajo de fin de carrera. Entienden que es una situación especial y que en Madrid no están de vacaciones, sino en una situación de emergencia.