Los hoteleros de Málaga prevén quedarse sin clientes en dos semanas por el coronavirus

La crisis del coronavirus se está cebando con el sector hotelero de la Costa del Sol. Desde la patronal Aehcos aseguran que la situación es crítica porque no se registran nuevas reservas y los clientes alojados están abandonando los hoteles ante la posibilidad de quedarse encerrados en los establecimientos por el coronavirus. La provincia de Málaga cuenta a día de hoy con casi 600 establecimientos hoteleros que ofertan 150.000 plazas.

SIN RESERVAS

Sin duda, los sectores relacionados con el turismo son los más vulnerables a la crisis del coronavirus, una pandemia ante la que varios países han decretado maneras restrictivas de salidas y entredas. Esto conlleva un efecto de inmobilismo por parte de los viajeros que afecta también a toda provincia de Málaga, pero muy especialmente a la Costa del Sol, destino turístico por excelencia de Andalucía. Ante el abandono de los clientes alojados en los hoteles de Málaga por miedo a quedarse aislados en nuestro país, hay que sumar la falta de reservas para visitar el destino. Un caldo de cultivo que está generando una situación crítica en el sector hotelero como ha explicado a COPE Málaga el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Luís callejón, que vaticina que en poco tiempo los establecimientos "van a llegar a nivel de cliente cero". El presidente de la patronal asegura que están atravesando una situación "nunca vista antes en la historia del turísmo".

NUNCA VISTO

Es una situación sin precedentes en el sector. Según cuenta Callejón "hay empresarios que estaban esperando la Semana Santa para reabrir sus negocios tras la temporada baja y ahora no lo podrán hacer, deberán esperar a junio, como mínimo". Otro de los mazazos recibidos por el sector es la cancelación de los viajes del Imserso.

SEMANA SANTA

Ante la inminente llegada de la Semana Santa, desde el sector la dan practicamente por perdida por la crisis del coronavirus "nosostros nos estamos situando en el peor de los escenarios escenario posible. Consideramos que esto puede ocurrir y lo estamos valorando". Además, Callejón vuelve a insistir en que "es una situación nunca vista que puede provocar pérdidas incalculables".

"SOMOS HOTELES, NO HOSPITALES"

Desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol están permanentemente informados del caso del Hotel Don Pablo, en Torremolinos, donde en una de sus instalaciónes, que permanecía cerrada, se encuentra en cuarentena varios turistas norteamericanos que han dado positivo por coronavirus. Sobre este protocolo, Luis Callejón ha sido especialmente crítico con las administraciones y ha exigido a la Junta de Andalucía la creación de un protocolo de traslado para estos casos "somos hoteles, no somos hospitales. No nos van a encerrar a clientes en los establecimientos hoteleros, no es soportable". Desde la patronal piden que aquellos huéspedes que hayan dado positivo por coronavirus deben ser trasladados a centros adecuados "el gran miedo, más allá de contraer el coronavirus, es quedarse encerrado. Estar preso no es agradable para nadie", sentencia Luis Callejón.