Les impiden subir a un avión por el pasaporte y la azafata no da crédito a la estrategia que usan, entre lo mejor de la temporada

Como es tradición al cierre de la temporada, nos gusta echar la vista atrás y recopilar los momentos más destacados que hemos compartido en estos meses. En este caso, recuperamos una 'Historia del Día'.

Esta historia se produce en un aeropuerto. En el mostrador donde se facturan los equipajes y los amables trabajadores de las aerolíneas comprueban que nuestra documentación esté correcta y se avance en el check in, seguro que saben ponerse en situación.

Ahí mismo, una familia cargada de maletas trata de coger un vuelo de emergencia. Un matrimonio, con rasgos andinos, intenta hacerse entender con una señora rubia de la aerolínea que no habla español. Y la pareja no habla inglés.

Pero una de sus niñas, sí.

Una cría, con apenas cinco años, con esa ropita tan bonita que llevan las niñas en Hispanoamérica cuando tienen que hacer algo importante, con una trenza muy bien hecha, se acercó al mostrador e hizo de traductora.

La mamá, que se llama Estrellita Torres, ha colgado el vídeo en redes . Porque está muy orgullosa, claro. “Valió la pena todo el esfuerzo que hemos hecho por darles a nuestros hijos educación. Ahora mi hija me traduce del inglés”, escribió.

A veces, no hace falta dejarles a nuestros hijos un futuro lleno de dinero.

A veces solo hace falta que no falten al colegio.

En otra ocasión, María José Navarro relató lo que ocurría en un avión poco antes de despegar.

¿Se ha perdido Vd algún acto familiar importante por el trabajo ? ¿Ha podido ir Vd a todas las fiestas de Navidad del colegio de sus hijos, esas en las que su niño ha hecho de oveja, de árbol o de mula? ¿Ha ido a ver a la nena en el ballet? ¿Ha ido a verles jugar al fútbol los domingos? ¿A sus graduaciones? ¿Aquella vez que ganaron un premio de judo en el polideportivo?

Eso es lo que tenía en su cabeza todo el tiempo Roger Campagnani el último día en el trabajo.

Roger Campagnani, comandante, piloto de una larga trayectoria, se despedía el otro día para siempre de la cabina. Se puso donde lo hace habitualmente la azafata que se dirige a los pasajeros. Era un vuelo especial.

45 años, que se dice pronto, pilotando aviones . Y en ese momento, justo en ese momento, Roger se acordaba de una ausencia. Una falta, un fallo. Y ahí, delante de su mujer y sus hijos, quería repararlo.

Roger se perdió el nacimiento de su hijo Jose. Y ahí mismo, el último día, le pidió perdón.