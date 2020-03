La UEFA suspende la Champions y la Europa League

El máximo organismo del fútbol continental ha hecho oficial en la mañana de este viernes la suspensión de la Champions League y la Europa League. Por tanto, no se disputarán los partidos de vuelta de octavos de final de ambas competiciones previstos para la próxima semana.

La UEFA informa, además, en su comunicado que próximamente comunicará cuando se juegan los encuentros aplazados por el coronavirus. También han sido aplazados sin fecha los cuartos de final de ambas competiciones continentales.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



Full statement: ��