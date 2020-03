Abascal, Montero, Tom Hanks o Mikel Arteta: estos son los famosos con coronavirus

El coronavirus ha llegado a casi todos los rincones del mundo y todos somos vulnerables a una enfermedad que avanza con rapidez y que no es fácil de detectar. Y, como era de esperar, cada vez son más los personajes públicos que han sido contagiadas por la epidemia en todos los sectores, desde el mundo de la política al del cine o el deporte. Estos son algunos de los famosos que han confirmado que tienen el coronavirus.

El primer personaje público en España del que supimos que tenía coronavirus fue el diputado de Vox, Javier Ortega Smith. Así lo anunció la formación a través de un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en el que pedía además disculpas por organizar un acto político en Vistalegre en plena epidemia.

Tras el positivo de Ortega Smith, dos diputados más de Vox han anunciado que tienen coronavirus. El líder del partido, Santiago Abascal, confirmaba su contagio este jueves, una enfermedad que también afecta a la diputada Macarena Olona.

Este martes, al conocer el positivo de Javier Ortega, me puse en cuarentena y pedí a un laboratorio privado un test de Covid-19. La prueba también ha dado positivo así que seguiré trabajando desde casa. Gracias por vuestra preocupación aunque me encuentro razonablemente bien.

Tras el positivo de Ortega Smith, la siguiente política que confirmó su infección por la enfermedad fue la ministra de Igualdad Irene Montero. Como el diputado de Vox, Montero también había participado en una manifestación masiva el pasado fin de semana, en este caso en la marcha feminista del 8-M.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.