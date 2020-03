El Padre Francisco, capellán en uno de los hospitales más grandes de Madrid, nos ha contado cómo está viviendo estas semanas tan complicadas por el contagio del coronavirus. Los hospitales madrileños se ven colapsados como consecuencia del aumento de los contagios, por lo que el servicio de capellanía se ha visto muy afectado debido a las restricciones en la entrada de voluntarios en todos los centros sanitarios. Normalmente, son ellos mismos quienes entran en las habitaciones para acompañar a los enfermos, además de ofrecerles la posibilidad de darles los sacramentos de la Confesión, la Unción y la Eucaristía. También deben acercarse a los pacientes afectados por el coronavirus con todo el kit de aislamiento y de protección.

El testimonio de Padre Francisco

En COPE.es hemos podido hablar con el Padre Francisco, uno de los capellanes de un hospital de Madrid que dispone de más de 800 camas “siguiendo el protocolo que nos corresponde y estamos intentando vivir dentro de la normalidad, pero somos conscientes del caos que hay ahora mismo en los hospitales”. Añade que “me conozco cada pasillo y no había vivido nunca una situación así”.

“Tenemos que usar el kit de aislamiento para entrar en las habitaciones y muchas veces en los pacientes percibo una sensación de preocupación”. Francisco comenta que hay ahora mismo “una gran unidad entre todos los capellanes, que tienen claro que el objetivo es apoyar a los enfermos, pero también al personal sanitario, sobre todo del servicio de urgencias, donde ahora mismo están colapsados”.

Apoyar a los enfermos y al personal sanitario

Francisco nos apunta que “lo estoy viviendo con mucha paz y serenidad dentro de lo que puede ser en un momento de mucha tristeza. Intento transmitir mi mejor versión a los pacientes”. Eso sí, “nunca había vivido algo así, es difícil ver cómo el coronavirus afecta tanto a enfermos como a personal sanitario y a los administrativos del hospital”. Sobre el personal sanitario subraya que “cuando entro en el hospital veo a gente que lleva allí ya muchas horas y cuando salgo yo continúan. Me sorprende la capacidad de espera en esta situación de caos”. Sigue Francisco diciéndonos que estos días “he pasado más tiempo con enfermos que con pacientes, el factor psicológico también está siendo importante y no sé cuánto tiempo van a aguantar allí dentro, por eso siento que mi trabajo es importante”.

Como capellán del hospital, asegura que “cuando quiero tener un momento de descanso, entro dentro de la Capilla y empiezo a rezar. Estoy seguro de que Dios no nos abandona nunca, también en estos momentos de pandemia global”.

"Cuando entro al hospital me olvido de mí"

Por último y preguntado sobre lo que siente al entrar en su turno dentro del hospital, confiesa que “lo que me pasa muchas veces es que cuando estoy en el hospital me olvido de mí, estoy completamente entregado a los pacientes y al personal sanitario”. Luego, cuando regresa a la parroquia, “sí es cuando me paro a pensar en lo que he vivido”.

