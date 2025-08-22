Va a un bar de Sevilla a por un bocadillo y termina detenido y en el hospital por la petición que le hace al camarero

Hay muchas formas de saber cuanta educación tiene una persona. Una de las que nunca falla es fijarse en cómo trata a aquellos que están trabajando de cara al público, ya sea en una tienda, en una recepción o en un bar o restaurante.

Un ejemplo lo encontramos en Los Palacios y Villafranca, un pueblo de Sevilla que ha sido noticia en las últimas horas por la escena inédita que se ha vivido en uno de sus bares, que se ha colado este viernes en 'Herrera en COPE'.

Como han explicado Jorge Bustos y Pilar Cisneros, el cliente, procedente de Córdoba, fue mucho más allá de pedir el libro de reclamaciones para mostrar su descontento por lo ocurrido.

La escena tuvo lugar este miércoles a última hora en el bar Las Postas, en Los Palacios y Villafranca, Sevilla. El cliente se acercó a la barra a pedir y dentro de los platos que eligió estaba un montadito de calamares, para el cual pidió mayonesa.

El camarero le dijo que no tenían dicha salsa, pero el cliente no quedó satisfecho con la respuesta. Tras la primera negativa, salió a la terraza, donde volvió a preguntar a otra camarera que le dio la misma respuesta.

En ese momento, el cliente se dirigió a una gasolinera y volvió al bar a preguntar de nuevo, a lo que le dijeron que no tenían mayonesa por tercera vez. Tras esta respuesta, el cordobés prendió fuego a la barra generando una situación inédita en el bar.

El resto de clientes se refugian al fondo del local, junto a los baños, y fue un camarero el que sofocó el fuego con un extintor. Por su parte, el cliente acabó detenido y en el hospital, ya que sufrió quemaduras en las manos.

Las anécdotas vividas en bares o restaurantes dan lugar a escenas que se hacen virales, como la de Los Palacios y Villafranca. Un bar ubicado en Sevilla capital se convertía en protagonista hace tan solo unos días por la petición que hacía uno de sus clientes.

Ocurría a raíz de un vídeo de TikTok publicado por la cuenta @lacantinabar23. En las imágenes se puede ver a un cliente pidiendo una bebida poco común en un bar: "Hola, qué pasa, buenas noches. Ponme un soldado".

De primeras, el camarero no sabía lo que es, hasta que el cliente le aclara que se trata de una taza con un café solo acompañado de un vaso de tónica con hielo: un “soldado” es un café solo con tónica, “de toda la vida de dios”, afirma. Según él, la clave está en servirlos por separado para que cada uno lo mezcle a su gusto.