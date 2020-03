El coronavirus restringe las salidas de Urdangarín de la cárcel de Brieva

No está realizando las salidas para realizar el voluntariado y si utiliza el permiso de fin de semana tendrá que hacer cuarentena al volver a la cárcel abulense.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP), en coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, ha tomado este jueves la decisión de ampliar a todos los centros penitenciarios las medidas adoptadas el pasado martes para contener el coronavirus COVID-19.

¿Cómo afecta esto a Iñaki Urdangarín?

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha explicado que “Se cancelan las salidas programadas, así como el resto de salidas tratamentales, que se comunicarán a Vigilancia Penitenciaria en el caso de que hubiesen sido autorizadas por dicho órgano”.

Iñaki Urdangarín se queda sin las salidas tratamentales (para combatir la soledad) de 3 días a la semana del voluntariado en el Centro Don Orione de Madrid, hay que puntualizar que en estos momentos Centro Don Orione de Madrid está cerrado por

Esta decisión NO afecta a los dos fin de semana al mes aprobada recientemente para el ex-duque de Palma, aunque si Urdangarín decide ir a casa el fin de semana, al volver a la cárcel tendrá que pasar una cuarentena tal y cómo ha explicado IIPP en un comunicado “estas decisiones no implican la suspensión de los permisos penitenciarios ni las salidas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. No obstante, todos los ingresos de libertad o de permiso tendrán que permanecer en observación sanitaria en módulos separados del resto de internos”.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Se extiende a todas las prisiones la suspensión de las visitas que no se realicen en locutorio. Solo se permitirá el acceso al personal laboral o funcionario y al personal extrapenitenciario cuya labor sea imprescindible.

Las medidas excepcionales, que se han adoptado en coordinación con el Ministerio de Sanidad, tendrán una vigencia inicial de 14 días a contar desde este jueves.

los internos de las prisiones de Madrid, Álava, Logroño, Ocaña, Burgos y Dueñas, afectados hasta ahora, han recibido sin incidentes las explicaciones de la dirección, los equipos técnicos y los funcionarios de vigilancia.

Disposiciones:

La suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas. Solo se permitirán las comunicaciones ordinarias ya que se producen en locutorios separados por una mampara de cristal.

Letrados y ministros de culto comunicarán exclusivamente a través de locutorio.

Solo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya labor sea imprescindible. Queda excluida por tanto la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados, etc…

En cuanto a la actividad docente se estará a lo dispuesto por las diferentes administraciones educativas.

Se suspenden los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales.

Estas decisiones no implican la suspensión de los permisos penitenciarios ni las salidas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. No obstante, todos los ingresos de libertad o de permiso tendrán que permanecer en observación sanitaria en módulos separados del resto de internos.

Los penados en tercer grado, residentes en los Centros de Inserción Social o secciones abiertas de los centros penitenciarios, continuarán con su régimen de semilibertad.