Las autoridades valencianas piden a los madrileños que no vengan a la playa

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reconocido la existencia de preocupación ante la pandemia del coronavirus, apela a la prudencia y a evitar los desplazamientos en la medida de lo posible.

"No parece oportuno ni razonable viajar, no es el momento", subrayó ayer a los periodistas tras anunciar la suspensión de las clases en todos los centros educativos por el Covid-19, a partir del lunes y de forma indefinida.

Preguntado por la posibilidad de cortar las comunicaciones con Madrid, ha recordado que no depende de la Generalitat y ha defendido que adoptan las medidas que pueden.

"Estamos preocupados porque la situación no ayuda a mantener el estado de contención", ha afirmado.

En este escenario, Puig ha llamado a la calma y a cumplir siempre las recomendaciones.

"Somos una comunidad profundamente hospitalaria, pero en este momento hay que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias", ha aseverado.

Y esta mañana, el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha defendido a través de las redes sociales que los desplazamientos de madrileños a la costa valenciana son una “irresponsabilidad".

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/gandia-cullera-llenan-madrilenos-20200313_645272

Quina irresponsabilitat! Igualada decretat confinament de la població i comarcs, i Madrid exportant el virus! Per què no s’ha tancat la corte i villa? De Madrid a la costa valenciana https://t.co/C2zYUJfy9I via @levante_emv