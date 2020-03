Coronavirus | La OMS eleva la crisis del coronavirus a "pandemia" global

18.06H ARAGÓN | Aumentan a seis los fallecidos por coronavirus en Aragón, que suma 49 casos. La Dirección General de Salud Pública de Aragón ha notificado este miércoles dos nuevos fallecimientos por coronavirus en Aragón, una mujer de 100 años y un hombre de 65 años en el hospital Clínico de Zaragoza, que elevan a seis el número de fallecidos y a 49 los casos positivos de la epidemia en la Comunidad.

18.01h LA RIOJA | Primer curado de coronavirus en La Rioja: el sanitario de Txagorritxu recibe el alta médica. El caso era asintomático y desde entonces ha permanecido aislado en su domicilio, según ha informado el diario nuevecuatrouno.

17.58h CATALUÑA | Fallece una cuarta persona y se confirman 55 nuevos infectados. Del número total de afectados, 180, veinte están graves, según los datos de Salud, que apuntan a que tres personas ya han recibido el alta médica. Además de los más de 400 profesionales sanitarios que han sido aislados en casa por ser contactos de personas infectadas

17.55h | Los supermercados refuerzan envío a domicilio y Mercadona lo suspende en Madrid. Los pedidos de compra a domicilio a través de internet se han disparado en los últimos dias. Tanto, que los repartos domiciliarios se han visto "colapsados" fundamentalmente en la capital.

17.51h | El PSC suspende toda su actividad durante quince días por el coronavirus. Según indica el PSC en un comunicado, la suspensión de la actividad durante quince días prorrogables -en función de la evolución de la epidemia- incluye el trabajo en todo el partido.

17.45 | El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), edros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote. En rueda de prensa, Tedros ha informado de que el número de casos de Civid19 en las últimas dos semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del brote de coronavirus, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas muertes.

"La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el Covid19 puede caracterizarse como una pandemia", ha dicho.

