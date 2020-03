Los marroquíes que están en Ceuta deberán volver a la península

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha asegurado este viernes que los marroquíes que se han quedado en Ceuta sin poder pasar la frontera de Marruecos deberán "irse" nuevamente a la península al desconocer que se vaya a adoptar ninguna medida extraordinaria de apertura del paso.

En una rueda de prensa, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha señalado que "en principio la frontera estaba previsto que se cerrara a las 22:00 horas de ayer pero finalmente se consiguió que se alargara hasta las 06:00 horas de la mañana".

La delegada del Gobierno ha afirmado que "a pesar del llamamiento que se realizó para que no vinieran a Ceuta marroquíes procedentes de Algeciras sí se ha constatado que algunos están aquí -unos 40- pero tendrán que volver a sus casas".

Salvadora Mateos ha señalado que no tiene "constancia alguna" de que se produzca la circunstancia de una apertura de la frontera. "En el puerto de Algeciras se ha advertido que los que vengan a quedarse en la ciudad no tienen problemas pero los marroquíes no podrán pasar la frontera porque está cerrada".

La delegada del Gobierno ha añadido: "Marruecos es el que ha cerrado la frontera y ahora mismo no van a poder pasar los marroquíes a su país de origen".

Mientras tanto, el Gobierno de Marruecos contempla la posibilidad de abrir de forma temporal y limitada los pasos terrestres de Ceuta y Melilla para permitir la salida de los ciudadanos españoles varados en este país tras el anuncio anoche del cierre de fronteras con España.