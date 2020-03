Rosa Díez, sobre la gestión de Sánchez ante el coronavirus: "Ha demostrado que no hay nadie al mando"

Rosa Díez ha reclamado a Pedro Sánchez que tome el mando en la batalla contra el coronavirus. La exdiputada cree que las dos ruedas de prensa que ha ofrecido el presidente del Gobierno han sido "decepcionantes" y "vacías de contenido". "Sánchez ha demostrado que no hay nadie al mando en estos momentos. El Gobierno es algo más que el coordinador de las CC.AA. Sánchez ha renunciado al liderazgo y se esconde detrás de mucha palabrería y retórica en una situación en la que se precisa liderazgo y mando", ha señalado Díez en su sección en "Herrera en COPE".

Para la exlíder de UPyD al Gobierno también le falta autocrítica. "Deben reconocer que no has estado a la altura y han minimizado la situación", ha señalado. Además, ve un engaño la transferencia de 2.500 millones a las Comunidades Autónomas para hacer frente al coronavirus. "¡Pero si deben a las CC.AA. la liquidación del IVA de 2017! La medida estrella de Sánchez resulta que no tiene nada. Y dice que gobernar es decidir. Pues hijo, aplícate el cuento", le ha dicho.

Por último, Rosa Díez señala que todo el mundo "comprende que las elecciones en el País Vasco o en Galicia deben retratarse". "Mucha gente no podría ir a votar porque está en casa o en estado de riesgo. ¿Quién va a estar sentado diez horas recibiendo sobres? Tomemos las decisiones con tiempo", ha concluido.

Comparece, por primera vez, Sánchez. Dice q ante esta situación de “emergencia sanitaria” el gobierno lleva “semanas” trabajando en un plan de choque; hasta hace dos días decían que no pasaba nada. Cero autocrítica. La relación de Sánchez con la verdad es nula. — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 10, 2020

La medida "estrella" anunciada por Sánchez: 2800 millones a las CCAA para que hagan frente a la situación extraordinaria. Dato: el Gobierno debe a las CCAA 2500 millones por la liquidación del IVA 2017. Producciones Redondo. — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 12, 2020