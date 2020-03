La Mezquita-Catedral de Córdoba cierra sus puertas al público

Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, la Mezquita-Catedral de Córdoba permanecerá cerrada a la visita turística hasta el próximo 1 de abril. Igualmente permanecerá cerrado el Patio de los Naranjos y suspendida la Ruta de las iglesias fernandinas, visita a torre-campanario y visita nocturna “El Alma de Córdoba”. La Mezquita-Catedral se une así otros espacios y monumentos de toda España que también han cerrado sus puertas tras las instrucciones dadas por el Ministerio de Sanidad.

