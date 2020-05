Coronavirus | Sánchez: "España no puede permitirse las imágenes de colas en las puertas de los comedores"

SIGUE EN DIRECTO el Pleno del Congreso en el que se votará la quinta prórroga del estado de alarma:

��EN DIRECTO

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, solicita la autorización de la prórroga del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el #COVID19, en el Pleno del @Congreso_Es.#EsteVirusLoParamosUnidoshttps://t.co/OUp9W9VQeC — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 20, 2020

10.01 | DIRECTO CONGRESO Sánchez; "España no puede permitirse las imágenes de las colas en las puertas de los comedores sociales"

10.00 | Ampliación DIRECTO CONGRESO. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en el congreso que las comunidades autónomas van a ir recuperando su "plena capacidad de decisión" con el proceso de desescalada, si bien ha recordado que "nunca han perdido su corresponsabilidad" en el ejercicio de sus competencias cuando se activó el estado de alarma.

El Gobierno, por tanto, "en ningún momento ha sustituido a las autoridades ordinarias en la gestión de sus servicios", ha señalado Sánchez, quien ha recalcado que solo "se han visto reforzadas en su coordinación" en materia de salud pública, orden pública y movilidad.

Ahora, en el proceso de desescalada y con la nueva prórroga que propone el Gobierno el mando único estará concentrado en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero este mando único sanitario "no excluye la cogobernanza" con las autonomías, ha destacado el presidente.

9.57| Esto es lo que opina Herrera de los escraches frente a la casa de Pablo Iglesias

El comunicador recuerda al ahora vicepresidente del Gobierno que él trajo ese virus a la política: "Tú llamaste a eso jarabe democrático" SIGUE LEYENDO

Audio

9.55 |Xabier Fortes rompe su silencio tras ser relegado de Los Desayunos de TVE

Xabier Fortes ha sido relegado como presentador de Los Desayunos de TVE. El presentador gallego no seguirá al frente del espacio informativo la próxima temporada, un movimiento que se suma a la salida de María Casado de La Mañana. Con ello, la televisión pública rehace completamente su oferta matinal. Fortes tendrá que volver a La Noche en 24 Horas, programa que ya presentó entre 2011 y 2012.

En una entrevista a Bluper, Fortes ha confesado su decepción por la decisión de TVE, aunque admite que están en su derecho: “Si la nueva dirección cree que no encajo allí por mi registro, por mi perfil o mi programa, es normal que quieran cambiarlo. Si consideran que yo no debo seguir, tienen todo el derecho a hacerlo. Yo hubiera preferido quedarme con Los Desayunos”. Sigue LEYENDO

9.52 | Ya puedes escuchar la mirada económica del profesor Gay de Liébana de hoy: “Marcando estilo"

"Ayer, Don Carlos, usted fue portavoz de buenas nuevas haciéndose eco y hablando con el científico español Juan Andrés sobre los esperanzadores resultados de la vacuna contra el coronavirus que, como no podía ser de otra manera, lleva sello estadounidense con participación de talento español. Ésa era la noticia que queríamos escuchar. Desde primera hora de la mañana, el brillo de nuestros ojos retomaba trazos ilusionantes. Por fin, un fino pero reconfortante hilillo de luz, tras semanas de abatimiento, entraba en nuestras vidas...". SIGUE LEYENDO

Audio

9.50 | El ingenioso invento de una niña para abrazar a sus abuelos en tiempos de coronavirus... es la HISTORIA DEL DÍA de HERRERA EN COPE SIGUE LEYENDO

Audio

9.49 | El testimonio del militar que transportaba a las víctimas mortales del COVID-19 que deja la piel de gallina

Las imágenes que muestra el militar introduciendo los ataúdes de los fallecidos han dado la vuelta al mundo SIGUE LEYENDO

9.48 | La alcaldesa socialista de Alcorcón cierra la plaza de las “caceroladas” contra Sánchez

Desde el PP ya han mostrado su malestar por la reacción del Ayuntamiento al vallar el "epicentro de las caceroladas pacíficas" contra el Gobierno SIGUE LEYENDO

9.46 | DIRECTO CONGRESO: Pedro Sánchez: "El coste estimado de las medidas del programa de estabilidad es de 138.000 millones de euros". Explica que a Sanidad se han destinado 1.400 millones de euros y que se ha comparado material por valor de 800 millones de euros.

9.45 | SIGUE LEYENDO Las mascarillas son obligatorias desde este jueves: cómo y cuándo deben usarse

El uso de mascarillas será obligatorio desde este jueves en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros para los mayores de seis años y recomendable para los niños de entre 3 y 5 años.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso generalizado de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

9.44 | Los Oscar barajan posponer su gala de 2021 por el coronavirus

La Academia de Hollywood está barajando la posibilidad de posponer la gala de los Óscar de 2021 debido a la pandemia del coronavirus, aseguró este martes Variety. Varias fuentes, que hablaron bajo anonimato, dijeron a esa revista que la Academia está considerando que se posponga la 93 edición de los Óscar, que está prevista para el 28 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y cuya retransmisión correrá a cargo de la cadena televisiva ABC. sigue leyendo

9.43 | DIRECTO CONGRESO Pedro Sánchez: "El estado de alarma se quiere prorrogar solo para salvar vidas, nunca ha tenido otro objetivo"

9.40 | #reliesmas promueve la segunda “Quedada digital” en Twitter contra la tramitación de la ley Celaá SIGUE LEYENDO

9.39 | Ya puedes escuchar y leer el 'Paseíllo del Tron' con Ángel Expósito en HERRERA EN COPE: "Es el Vicepresidente del Gobierno y un poco más y dice que miren el líquido de los frenos" SIGUE LEYENDO

Audio

9.38 | Continúan los titubeos y las dudas en las Bolsas tras el severo revolcón de ayer

La Bolsa de momento no encuentra hoy un muro de contención tras las fuertes pérdidas con las que cerró ayer. El mercado opera ya desde ayer sin la prohibición de las operaciones cortas, que llevaba dos meses en vigor. Vuelven a permitirse estas operaciones con las que los inversores ganan dinero cuando baja el precio de una acción. Y su presencia se ha dejado notar, sobre todo en los grandes valores. Ayer se desplomaron los bancos, en especial Sabadell y Bankia, que perdieron más de un 11 por ciento. Y un 9 por ciento se dejó Telefónica, que vuelve a perforar los cuatro euros por acción. Hoy todos ellos abren de nuevo con pérdidas, pero algo más moderadas. El Banco Sabadell ha perdido un 70 por ciento de su valor en lo que va de año. Santander y BBVA en torno a un 50. Telefónica cotiza un 40 por ciento por debajo de los niveles en los que comenzó el año. Atención hoy a Abengoa, que baja un 10 por ciento. La empresa perdió 517 millones de euros en el ejercicio 2019, frente a pérdidas de 1.500 millones en el ejercicio anterior. La compañía necesita, de nuevo, la ayuda de la banca acreedora. SIGUE LEYENDO EL COMENTARIO DE BOLSA DE FERNANDO MAÑUECO

9.37 | DIRECTO CONGRESO. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se pregunta “¿Qué beneficios obtendríamos de levantar el estado de alarma? Creo que estamos todos de acuerdo en que todavía no es el momento de hacerlo"

9.32 | //AMPLIACIÓN/// Ya puedes escuchar el monólogo completo de Carlos Herrera de hoy en el que advierte a Inés Arrimadas: "Sánchez es un embustero que te va a traicionar"

El Gobierno ha cerrado un acuerdo con Cs para alargar 15 días el estado de alarma que ha provocado la dimisión de Marcos de Quinto SIGUE LEYENDO

Audio

9.30 | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez agradece el apoyo de todos los diputados que han apoyado el estado de alarma, "con su voto han salvado a miles de vidas de compatriotas".

El presidente afirma que las CCAA "irán recuperando su capacidad de decisión" a medida que avance la desescalada

Sánchez:"Sería falso pedir al gobierno sustituir el estado de alarma por un rosario de medidas que entorpecerían"

9.26 | DIRECTO CONGRESO: Sánchez: "El camino que estamos recorriendo es el único posible para combatir el virus"

Sánchez: "En esta prórroga la única autoridad delegada será el ministro de Sanidad"

9.20 | Sánchez llega al Congreso sin su prórroga de un mes y con dudas entre sus socios nacionalistas SIGUE LEYENDO

9.15 | DIRECTO CONGRESO Turno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Todos los países han vivido la misma tragedia a la que se ha tenido que enfrentar España"

Sánchez: "La Pandemia no ha sido un problema de nuestro país, en solo 30 días pasamos de la incredulidad a la necesidad"

"Cuatro días después del decreto de alarma, anuncié la movilización de 200.000 millones para frenar la recesión"

"No hemos llegado hasta aquí por incercia". "El estado de alarma está funcionando y solucionando problemas" . Dice que del Estado de alarma, "ha sido efectivo y beneficiado a todos los españoles"

8.30 | A esta hora HERRERA EN COPE te cuenta las 5 claves importantes de la crisis del coronavirus:

Primera clave: Después de más de dos meses de estado de alarma desde mañana ya es obligatorio el uso de la mascarilla. Tenemos que llevarla en todos los espacios públicos cerrados y también en la calle cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros. No están obligados los niños con menos de 6 años y las personas con problemas respiratorios.

Segunda clave….Son obligatorias pero no gratuitas así que tendremos que comprarlas…¿Qué mascarillas aconseja Sanidad? El ministerio recomienda las higiénicas, que se pueden limpiar y desinfectar aunque no las podemos utilizar más de 4 horas seguidas y las quirúrgicas que no son reutilizables, tienen un precio máximo de 96 céntimos y se pueden comprar en farmacias y supermercados.

Tercera clave: Repunta el número de fallecidos aunque sigue por debajo de 100 por tercer día consecutivo… Han fallecido 83 personas en las últimas horas…24 más que ayer… 31 han muerto en Madrid y 25 en Cataluña. En total desde que comenzó la pandemia, según los cálculos del Gobierno, han muerto ya en España casi 28.000 personas. Los contagios están por encima de los 232.000.

Cuarta clave: …Sale de la UCI después de 63 días. Para que se hagan una idea hoy llevamos 67 días confinados. Teolindo, un gallego de 78 años, los ha pasado prácticamente en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Lugo…Por fin ya está en planta para seguir con su recuperación.

Quinta clave:; En unos minutos comienza en el Congreso el pleno para prorrogar el estado de alarma, para no perder la votación Sánchez renuncia a solicitar un mes. Finalmente se va a votar una prórroga de 15 días más gracias a Ciudadanos que vuelve a apoyar a Sánchez. La decisión ha provocado que el diputado Marcos de Quinto abandone el partido…Votará SÍ y después entregará su acta como anunciaba anoche en La Linterna

8.03 | Carlos Herrera en su monólogo de hoy: "Hoy hay un clamor en el comentario del CIS que ayer publicó Tezanos y su banda".

Herrera: "El que se inventó los escarches es el camorrista Pablo Iglesias, que ayer empezó con el matonismo que le caracteriza a amenzar a Ayuso y a Abascal". "A Abascal no le puedes hablar de escraches porque desde pequeño se ha jugado el tipo, aguantando amenaza de rivales que eran asesinos terroristas".

6.20h El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado que este miércoles el ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello, firmará un nuevo protocolo para el uso de la cloroquina, un medicamento usado frente a la malaria, como tratamiento de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, incluso en la fase inicial.

Ante los estudios que revelan posibles efectos secundarios de este medicamento, Bolsonaro ha dicho que, como parte de la democracia, "nadie está obligado a tomar cloroquina", pero él no tendrá cargo de conciencia si alguien quiso tomarla y no pudo.

5.04h El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, José Luis Alomía, ha informado este martes de que se han confirmado un total de 2.713 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el país, la cifra más alta desde que comenzó la crisis sanitaria, por lo que el balance total se ha elevado hasta los 54.346 positivos.

Asimismo, Alomía ha especificado que se han registrado 334 nuevas muertes por coronavirus en México este martes, así que el balance de víctimas mortales ha ascendido hasta las 5.666 en el país norteamericano.

4.18h El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha extendido este martes la prohibición de la inmigración y las restricciones de viaje con México como medida para combatir la pandemia del coronavirus.

La extensión de la prohibición de la inmigración, que entra en vigor este jueves y también comprende la inmigración desde Canadá, se ha decidido en base a que "crea un grave peligro" por la eventual introducción de la COVID-19 en Estados Unidos, según la orden publicada en la web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés).

2.48h Brasil, por primera vez desde que comenzó la crisis sanitaria, ha confirmado este martes más de mil muertes por coronavirus en un solo día, en concreto 1.179, lo que supone un total de 17.971 decesos a causa de la pandemia en un país que en los últimos días se ha situado como el tercero más afectado, sólo superado por Estados Unidos y Rusia.

De acuerdo con las últimas cifras ofrecidas por la Universidad Johns Hopkins, Brasil también ha registrado este martes 17.408 nuevos casos, lo que supone un total de 271.628.

0.42h La Guardia Civil corta el acceso a la calle del chalé de Iglesias en Galapagar y solo deja pasar a residentes. LEER MÁS

23.48h El Gobierno contempla que para el 7 de junio, cuando vencería la quinta prórroga del estado de alarma que ha de autorizar este miércoles el Congreso de los Diputados, haya territorios que puedan haber concluido su plan de desescalada y vean que se levantan para ellos las restricciones a la movilidad, de manera que podrían viajar a cualquier otro punto del país. Esto implicaría que en determinadas zonas se avanza más rápido de lo previsto y sin esperar los 14 días establecidos en un principio entre fase y fase por parte del Ejecutivo.

SI QUIERES LEER LAS NOTICIAS ANTERIORES DE ESTE DIRECTO, PINCHA AQUÍ