También se llama Pedro, aunque su apellido no es Sánchez, sino Burgos. No es el presidente del gobierno de España, aunque está orgulloso de ser el alcalde de su pueblo.

Villarmentero de Campos, un municipio palentino de aproximadamente 20 vecinos, volvió a elegir a Burgos como edil en las pasadas elecciones municipales. Ubicado en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia, cuenta con una población envejecida, y sus habitantes en activo viven en su mayor parte de la agricultura, oficio que también tiene su representante municipal.

Muchas han sido las reacciones tras la publicación de “La carta a la ciudadanía” del presidente del gobierno Pedro Sánchez, dándose un plazo para meditar su futuro hasta el lunes, aunque hemos de reconocer que la del alcalde de Villarmentero de Campos es una de las más originales.

Con fina ironía, el alcalde de Villarmentero expone la realidad de la política municipal.









Ayer día 25 escribió su particular "Carta a la ciudadanía"

"No suele ser normal que un alcalde se dirija a ustedes por medio de una carta. Sin embargo, la gravedad del momento y la necesidad de sosegar mi vida me lleva a expresar mis opiniones y hacerlas públicas.

Como ya sabrá, ni mi mujer ni yo estamos siendo investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias ni de corrupción en los negocios. No hay periódicos ni medios de comunicación publicando nada a tal efecto. No hay ningún hecho que esclarecer ni ninguna falsedad de la que defenderse. No existe estrategia de acoso ni derribo. Tampoco me piden inhabilitación de cargos públicos ni comisiones de investigación". Reza el inicio de la misiva publicada en sus redes sociales.

Es el segundo párrafo de la carta, el edil del Partido Popular, incide en la realidad de la política municipal

"No cobro nada por ser alcalde de mi municipio, ni por desplazarme a reuniones, ni por usar mi móvil. No cobro tampoco por mi tiempo, mi dedicación a los vecinos del municipio. No cobro comisiones por madrugar el día después de la fiesta patronal para barrer la plaza y adecentarla antes de la procesión de San Martín. No cobro por ir a reuniones a Diputación ni a la Mancomunidad de Aguas del Otero.Tampoco cobro por ayudar a desbrozar el cementerio, voltear las campanas el día de la fiesta o colocar una bombilla en una farola para ahorrar dinero al pueblo.

Y como la mayoría de alcaldes de pequeños municipios trabajamos por nuestros ciudadanos altruistamente, perdiendo tiempo, dinero y paciencia. A veces hasta nos llevamos discusiones y malas caras de algunos vecinos y nos causa desasosiego que, aunque no queramos, nos llevamos a casa en nuestro interior", asegura Burgos.

"Por estas razones es hora de plantearse si merece la pena todo esto. Si fuéramos altos cargos con buen sueldo, con buenas jubilaciones, con avión privado y buenas dietas, igual valdría la pena.

Todo ello me lleva a tomarme un periodo de reflexión. Me plantearé si seguir trabajando por mi tierra merece la pena, si merece la pena quitar tiempo de mi vida marital y del tiempo con mis hijos.

Ya os daré a conocer mi decisión cuando la tome, no anunció fecha porque una pausa para recapacitar no puede estar sujeta a tiempos medidos, como si lo tuviese todo planeado". Finaliza mostrando cierta ironía y agradeciendo el tiempo invertido en leer la carta. .