Luis del Val: “Ayer, Pedro I, El Mentiroso, nos amenazó con que se podía ir a casa con el balón bajo el brazo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” enPedro Sánchezy “la carta a la ciudadanía” que difundió en las redes sociales poniendo en duda su continuidad como presidente del Gobierno, y anunciando que anunciará la decisión el lunes, tras conocerse la investigación a su esposa, Begoña Gómez, de un juzgado de Madrid:

Si, ayer, miércoles, el presidente de Telefónica hubiera anunciado públicamente a sus accionistas que se retiraba hasta el lunes para decidir si dimitía o no de su cargo, el jueves y el viernes la cotización de las acciones de Telefónica habrían sufrido un descalabro.





Ayer, miércoles, me acordé de Jorgito, el único niño de la calle cuya familia tenía bastante dinero para poder comprarle a su hijo un balón. Y jugamos mucho con el balón de Jorgito. Pero con un inconveniente: si no le pasábamos a menudo la pelota, o su equipo iba perdiendo, se enfadaba, cogía el balón bajo el brazo, y se iba a su casa muy enfadado. Ayer, miércoles, Pedro I, El Mentiroso, nos amenazó con que se podía ir a casa con el balón bajo el brazo, pero no ha calculado que hay más balones. Ayer, miércoles, me imaginé a un profesor, diciéndoles a los niños, que se estaban portando muy mal, y que hicieran lo que les diera la gana, porque él se iba a un rincón de la clase, a pensar, a pensar si iba a seguir dando clases o no.

Ayer, miércoles, me imaginé una carta como la de Pedro I, El Mentiroso, firmada por Isabel Ayuso, y diciendo lo dolida que estaba, después de que la Fiscalía decidiera ayer, que cuando el delito de romper los secretos fueran cometidos por fiscales no había que investigar el delito, y me imagino el cachondeo del sindicato de las boquirrotas, desde la Montero apostrofando a que degradaba la lucha de la mujer, mostrándose como una doncella ofendida, hasta alguna profunda reflexión de taberna de este que fue alcalde de Valladolid, pasando por las finas conclusiones de Pedro I El Mentiroso, mostrando su satisfacción porque alguien, de la derecha y extrema derecha, tomara una decisión sensata y dimitiera.





Las casas reales no confirman ni niegan noviazgos: o guardan silencio o anuncian la fecha de la boda. Y los primeros ministros no hablan de dimisión: o callan, o la presentan. Por supuesto que sus correligionarios le mirarán con los ojos humedecidos. Pero que no se engañe: están tristes, no por su dimisión, sino porque eso supone que su sillón, su cargo y su sueldo está en peligro. Por cierto, mala época para levantar compasiones. Estamos con la declaración de la renta. Sueldos bajos, y muy alta la presión fiscal. Si sentimos compasión será por nosotros mismos, no por quien cree que somos ricos.

