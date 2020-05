Ana Samboal: "No hay mejor ascensor social que la Educación"

Vídeo

El Gobierno ha eliminado el requisito académico que implantó el PP en 2012 para recibir una beca por parte del Estado, y desde el próximo curso estas ayudas al estudio se concederán atendiendo a la renta familiar del estudiante. Además, el Ejecutivo aumentará el presupuesto para becas en 386 millones de euros, lo que supone un incremento del 22%.

Una decisión que no comparte Ana Samboal. En su monólogo de este miércoles, la presentadora de "La Lupa de la mañana" de TRECE ha recordado que "no hay mejor ascensor social que la Educación". "Es la que permite a una persona con pocos recursos progresar. Por eso, se entiende muy poco la intención del Ministro de Universidades de conceder las becas en función de las rentas. Precisamente la beca es un instrumento pensado para ayudar a los alumnos con pocos recuesos pero que los aprovechan. Si lo entregamos en función de la renta será una más de las muchas ayudas que se dan, no tiene nada que ver con la Educación. Va contra la propia esencia del sistema", ha dicho.

Por último, Ana Samboal ha dejado esta reflexión: "Tenemos que pensar si lo que queremos es que nuestros hijos tengan un título - papel mojado - o queremos que de verdad reciban una educación de calidad. Y esa sólo se puede entender si prima la exigencia y el mérito".