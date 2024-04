El trabajo por el que Carlos Goñi estuvo a punto de no crear Revólver y dejar la música: "Me equivoqué"

Estoy convencido, pero seguro de verdad, que si te dijera que hicieras una lista de 10 de los grupos o solistas que más han aportado a la música de nuestro país en nuestra época, gran parte de los ponedores incluiríais en su selección, sin ninguna duda, al invitado que ha pasado por el estudio de Poniendo las Calles en el día de hoy.

Audio





Carlos Moreno "El Pulpo"ha podido charlar con una leyenda musical de España. Carlos Goñi, vocalista y alma del grupo Revólver, ha venido a la Cadena COPE a presentar su último trabajo "Playlist". Se trata de su decimotercer disco y está compuesto por 11 canciones que, ninguna de ellas, tiene desperdicio alguno.

Carlos Goñi es leyenda musical de España

Nuestro invitado de hoy, Carlos Goñi, es una auténtica estrella del rock de nuestro país. En enero de 1989, fichaba por la compañía multinacional Warner Music Spain. A lo largo de los años y hasta la actualidad, Revólverse ha convertido en sello de identidad de Carlos Goñi, sirviéndole a modo de seudónimo a la hora de publicar sus álbumes.





A lo largo de su extensa carrera, Revólver ha publicado canciones para la historia. Temazos auténticos que llevamos escuchando estos últimos 36 años. Y es que, hoy en día, con más de 1.500.000 copias vendidas, sigue renovándose y haciendo discos que le salen del corazón prescindiendo de tendencias y modas.

Por ejemplo, haciendo alusión a lo que decíamos, fruto de la pandemia, surge en 2023 "Adictos a la Euforia", el cual fue número uno en ventas físicas en su semana de lanzamiento. Tal y como se definen en la página web del grupo, se presentó como una declaración de intenciones y su resultado fue un álbum extraordinario y sin nostalgia que invita a ver las cosas desde otro lugar.





Se le quedan cortos los años que lleva

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay personas que disfrutan con su trabajo y hay otras que trabajan para llevar dinero a casa. Carlos Goñi pertenece al primer grupo, además de que cada mes lleva dinero a casa, por supuesto. Pero en Poniendo las Calles ha declarado su amor a la música, a su grupo y a sus proyectos.

De hecho, no tardó nada en idear "Playlist": "En un principio, lo que no me apetece es parar de disfrutar de la banda que tengo, porque es la mejor que he tenido en toda mi vida. No quiero parar de disfrutar de ellos y, aparte, es un momento perfecto, porque cuando tienes una banda funcionando como un reloj suizo, y estás feliz con ello, lo que tienes que hacer es aprovecharlo al máximo".





Lo que nunca fue Carlos Goñi

Cuando somos pequeños, tenemos una profesión soñada. Ya sea astronauta, futbolista o escritor. Incluso ahora, los niños tienen nuevas metas gracias a las nuevas tecnologías, y quieren dedicarse a nuevas profesiones de entretenimiento y comunicación como son los youtubers o streamers, algo impensable hace 15 años, básicamente, porque no existían.

Y Carlos Goñi, antes de dedicarse a la música tenía una profesión en mente: "Era demasiado joven y me dejaron decidir a una edad, con 13 o 14 años, en la que no debes decidir nada en tu vida. Yo decidí y creo que me equivoqué. Si mis padres no hubiesen montado un Vietnam en casa, debería haber seguido jugando a balonmano, y debería haber seguido por el camino por el que iba para acabar siendo profesor de literatura".