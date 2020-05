Casado ve a Sánchez "como pollo sin cabeza" y cree irresponsable apoyarle

El líder del PP, Pablo Casado, ha culpado este miércoles en el Pleno del Congreso al jefe del Ejecutivo de haber "fracasado" en la gestión de la crisis del coronavirus, dejando un "erial" y le ha advertido que solo suya es la responsabilidad. Tras apelar a la España de los balcones que se quiere levantar, le ha solicitado "cambiar el rumbo para evitar el naufragio" después de haber "sobrepasado los límites en un abuso insostenible de la excepcionalidad constitucional".

"Después de dos meses otorgándole los máximos poderes que nunca se habían dado desde la oposición al Gobierno, su balance de gestión de esta crisis es un erial. Y suya toda la responsabilidad porque no ha querido contar con nadie en ningún momento. Por eso se le recordará y la historia, al contrario de lo que decía su admirado Castro, no le absolverá", ha proclamado Casado.

En debate de la quinta prórroga del estado de alarma, Casado ha recordado que Sánchez es el presidente del Gobierno "con menos apoyo electoral de la historia de la democracia" y ha agregado que "quizá por ese delirio de grandeza reclama un estado de alarma indefinido que limita las libertades democráticas de los españoles".

Sin embargo, ha recalcado que existe un plan alternativo y ha añadido que el PP se lo ofreció hace dos semanas. Ese plan B, ha proseguido, permite "garantizar la salud sin arruinar" la economía y vulnerar las libertades.

"AHORA COMO POLLO SIN CABEZA CAMBIANDO DE SOCIO"

Casado ha afirmado que la crisis del Covid-19 ha "desbordado" al Gobierno, que ha sido "siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias"."Ahora va como pollo sin cabeza cambiando de socio y de estrategia ante la mirada atónita de Europa y la indignación de una mayoría de españoles a los que ha dejado abandonados", ha enfatizado.

Además, ha criticado la "obsesión" de Sánchez contra Madrid en este proceso y le ha recriminado se centre en "echar la culpa a los demás" para "repartir responsabilidades", algo que, según ha dicho, su partido no va a consentir. "No podemos prorrogárselos más, sería una irresponsabilidad y no lo vamos a cometer. Hasta aquí hemos podido llegar", ha advertido.

Casado ha afirmado que el presidente del Gobierno es "inacapaz de proteger a los españoles más que con etsa brutal reclusión del esatdo de alarma". "Pretende que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible porque el caos es usted", ha aseverado, para espetarle: "su plan ha sido un fracaso".

CONDENA LOS ESCRACHES

Además, Casado ha condenado los escraches a dirigentes políticos como el vicepresidente Pablo Iglesias o el ministro José Luis Ábalos en sus domicilios, aunque quienes ahora los sufren los considerasen en el pasado "jarabe democrático", expresión utilizada en 2013 por el líder de Podemos.

El líder del PP ha señalado que "hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar, como la intimidación, más aún en el ámbito familiar". Y ha recordado que lo que era "jarabe democrático" ahora es denunciado por quienes los sufren y ha advertido que no se plantee responder a estos actos "desde los resortes del poder", porque sería "mas grave".