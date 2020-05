Sevilla suma a las caceroladas contra el Gobierno pintadas en las sedes del PSOE

Las calles de Sevilla comienzan a convertirse, en algunas zonas, en lugares para expresar quejas y críticas a la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus.

Y es que en la capital hispalense tampoco faltan las caceroladas, con las que los sevillanos cuestionan la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, en los últimso días se han producido dos bastante numerosas en Nervión y en la Avenida de la Palmera, aunque sin que se hayan producido incidentes de ningún tipo, más allá de la sonora protesta ciudadana.

Para el sábado ya se ha convocado una nueva protesta, que consiste en una caravana de vehículos que recorrerán algunas calles de Sevilla, aunque en esta ocasión, a diferencia de las anteriores que han nacido de los propios ciudadanos, es VOX quien la ha convocado.

PINTADAS EN LA SEDE DEL PSOE DE TRIANA

Ahora, a estas movilizaciones se suma un nuevo gesto. En la sede del PSOE de Triana ha aparecido una pintada este martes en uno de los laterales del edificio donde puede leerse “Haz que paguen”.

Desde el PSOE se han lanzado en tromba a critiar esta pintada, dándose por aludidos. Hablan de ataque a las libertades, por lo que desde la fomación se ha lamentado ya este tipo de actos que según su Secretaria General en Sevilla, Verónica Pérez, no es más que "una muestra de intolerancia y de radicalidad que no tiene cabida en una sociedad democrática".

El odio no es el camino a ninguna parte. Intolerable ataque a la sede del @PSOETRIANA. No nos van a amedrentar. Nuestra respuesta será trabajar con más fuerzas, con más ganas, con más convicciones desde los principios socialistas #AhoraTocaLucharJuntos#EsteVirusLoParamosUnidoshttps://t.co/EPwfqrWGh6 — Verónica Pérez (@nicadichiara) May 19, 2020

Pérez ha manifestado que "nuestro país y nuestra sociedad están atravesando un momento inédito y muy complejo por la pandemia del coronavirus y hay quienes luchan unidos contra el virus y quienes usan el virus para desgastar y atacar al Gobierno de España".

Tampoco ha faltado la crítica de turno de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien se ha pronunciado en las redes sociales en términos similares, calificando lo ocurrido como "una nueva muestra del odio de los intolerantes". Díaz ha señalado que "si pretenden amedrentarnos no lo van a conseguir".

Una nueva muestra del odio de los intolerantes. Si pretenden amedrentarnos no lo van a conseguir.



El país atraviesa unos momentos difíciles y estamos demostrando la importancia de tener al frente un gobierno de izquierda. España necesita respeto y diálogo. pic.twitter.com/fh7agwZfg1

— Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) May 19, 2020

De esta manera la dirigente socialista cierra filas con el presidente Pedro Sánchez, en esa especial relación amor odio que mantenienen, y con la actuación del Gobierno de España en estos meses de pandemia y de estado de alarma.

¿REALMENTE ES LA PINTADA UNA AMENAZA O GAMBERRADA?

Pero la realidad es que la pintada es tan escueta que carece de un sentido claro y no se sabe ni a quien va dirigida. De hecho, y como factor principal, no se puede considerar ni siquiera como una amenaza, al no tener un destinatario concreto.

Con algo de imaginación, se puede parafrasear el lema de una de las últimas campañas del PSOE a las Generales que, si recordamos era "Haz que pase". Pero ¿qué o quíén tiene que pagar? De hecho, puede incluso que quien la haya hecho esté pidiendo, simplemente, que el Gobierno de Sánchez pague los ERTE que, a día de hoy y después de más de dos meses, siguen sin abonar a miles de familias que no tienen ingreso alguno.

Por ello, las palabras de las secretarias generales de los socialistas sevillanos y andaluces, más parece un intento de aprovechar la coyuntura y las circunstancias de las protestas contra el Ejecutivo de Sánchez para aparecer como víctimas, pues la pintada puede que no vaya más haya siquiera de un simple anto de vandalismo callejero.

LAS PINTADAS AMENAZANTES DE CÓRDOBA

Por comparar lo ocurrido en otras sedes del PSOE, por ejemplo la de Córdoba capital, aquí si que las amenazas eran claras y totalmente deleznables, pues en ella se leía 'Asesino Pedro', en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hechos que fueron denunciados por el partido.

Sea como fuera, lo que sí está claro es que hay que condenar este tipo de comportamientos incívicos, que no hacen más que ensuciar tanto las paredes de la ciudad como la imagen de Sevilla y eso no es ni justo ni tolerable.

