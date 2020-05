¿Es necesario ir duchados a la playa para evitar el contagio de coronavirus?

La Junta de Andalucía ha recomendado a quienes quieran acudir a las playas una vez que éstas puedan reabrir al baño durante la transición hacia la "nueva normalidad" de la crisis del coronavirus no permanecer en ellas "más de cuatro horas en horario de mañana o tarde para evitar aglomeraciones", así como ducharse antes de ir a ellas y al llegar a las mismas. Así figura en un decálogo de recomendaciones que, junto a otras de protección de la salud para la apertura de zonas y aguas de baño en Andalucía, aparece publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este pasado lunes, 18 de mayo.

Ahora que ha llegado el buen tiempo y están a punto de reabrir playas y piscinas, ¿qué consejos debe seguir para evitar la propagación del coronavirus? Este miércoles, el doctor Esteban Pérez Almeida ha dado todas las recomendaciones en un consultorio especial para dar respuestas a todoas las preguntas de los usuarios de COPE.es. El jefe médico de COPE ha reconocido que él ve muy aconsejable acudir con mascarilla a la playa y respetar, sobre todo, las distancias de seguridad. Sin embargo, no ve necesario que haya que ir duchado previamente. "No entiendo lo de ir duchado de casa. Con las manos lavadas, sí. Pero duchado no lo termino de entender porque el virus no sale por los poros de tu organismo", ha dicho. Almeida, además, ha recordado que el virus no se transmite por el agua.

El jefe médico de COPE ha apoyado la decisión del Gobierno de obligar a llevar mascarilla en espacios públicos, pero ha alertado de que algunos sectores de la población no tienen acceso a ellas. "Habrá que articular algo para que las mascarillas lleguen a todo el mundo y en las mismas condiciones si no se reparten de forma gratuita", ha dicho.

Por último, el doctor ha dado también recomendaciones para ir a Misa y ha hablado sobre los avances en los estudios para lograr la deseada vacuna contra el coronavirus. "Nunca tantos países se han puesto a trabajar al unísono para conseguir algo", ha dicho.

