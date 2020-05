Michavila destapa el pasado de Tezanos: "En 2014 todo cambió"

El presidente de GAD3 Narciso Michavila no se muestra sorprendido por la encuesta que el CIS publicó este martes. En dicho barómetro, el PSOE sigue arrasando y se sitúa once puntos por encima del PP. La crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus apenas le pasa factura y la oposición no lo rentabiliza. Pero es más: pese al confinamiento y la parálisis económica, crece la cifra de los satisfechos con su situación económica. Según este estudio, un 70% de los españoles está satisfecho con su situación económica. Según el anterior barómetro, solo el 35,8 por ciento de los españoles decía que su situación económica personal era buena o muy buena.

Michavila señala que el problema no es el CIS sino Tezanos y en una entrevista en "Herrera en COPE" ha contado cuándo el dirigente socialista comenzó a modificar los sondeos para beneficiar a Pedro Sánchez. "Tezanos hacía en el pasado encuestas para la revista "Temas" de Alfonso Guerra. Y lo ciertto es que atinaba bastante. Sin embargo, a partir de 2014, un único partido que cuiosamente siempre es el suyo sube ocho puntos con respecto al resto de partidos. ¿Y qué pasó ese año? Pues en 2014, Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE y él se incorporó a su Ejecutiva", ha contado.

Michavila ha puesto como ejemplo de dicha desviación las elecciones generales de 2015, en las que Sánchez quedó segundo a más de 30 escaños de Rajoy. Su instituto era el único de España que daba ganador a Sánchez para esas elecciones. Después llegaron las andaluzas de diciembre de 2018, donde el CIS - ya bajo su mando - se desvió 16 puntos dando por segura la victoria de Rosa Díez. Un récord histórico en negativo para el CIS.

"Tezanos está muy preocupado con el voto y tiene una obsesión contra el PP porque es el único partido que le puede echar de su puesto de trabajo. Y lo peor es que el Gobierno toma decisiones erróneas basadas en el CIS", ha señalado Michavila. Según el presidente de GAD3, ahora mismo hay un empate técnico en intención de voto entre PSOE y PP, un dato muy diferente al que reflejó ayer el CIS.

"UN CONTRATO A DEDO"

El diario "El Español" publicó también ayer que Sánchez ha adjudicado a dedo un contrato por valor de 74.380,17 euros a la empresa Intercampo S.A. para que realice “barómetros especiales” sobre las medidas adoptadas respecto a la Covid-19 en coordinación con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por José Félix Tezanos. Según aparece en el Boletín Oficial del Estado, la adjudicación directa se formalizó el pasado 12 de mayo, durante el estado de alarma vigente que ampara las contrataciones sin concurso público. "La empresa beneficiada es una compañía 'amiga' del PSOE, que ha venido realizando los sondeos para la revista Temas, vinculada al partido y que dirige el propio Tezanos", según el diario. La periodista Laura Fábregas lo ha contado este martes en el programa "El Cascabel" de TRECE