Nadal habla sobre la posibilidad de ver un doble olímpico con Alcaraz: "No tiene que preguntar nada"

Rafael Nadal se mostró dispuesto este viernes a formar pareja de dobles con Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 tal y como, previamente, había expresado el jugador murciano en numerosas ocasiones, como en la entrevista que realizó en El Partidazo de COPE el pasado mes de julio tras su victoria en Wimbledon.

Carlos Alcaraz, en El Partidazo de COPE: "Sería un sueño jugar el dobles con Nadal en los Juegos de París" El tenista murciano explica cómo se encuentra después de haber ganado este domingo Wimbledon: "Soy un chico que puedo seguir haciendo historia y que puedo ganar a cualquiera".

Uno y otro han hecho pública en los últimos tiempos la "ilusión" de competir en el torneo olímpico. Días atrás, Alcaraz insistió, aunque reconoció que le daba miedo todavía hacer la propuesta al ganador de veintidós Grand Slam. Nadal se mostró también encantado con la idea.

"No tiene que preguntar nada; si no hay nada extraño jugaremos. Para mí también es una gran ilusión y si no estoy equivocado para él también, según me han dicho. Sería bonito jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos y compenetrarnos en una pista", indicó Nadal en una entrevista realizada para el podcast del Masters 1.000 de Madrid.

"Si los dos llegamos en condiciones sería bonito y podemos hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Y también sería algo bueno para los dos y para el equipo español", agregó Nadal, que confía en que ambos puedan llegar en un momento idóneo para el reto y, sobre todo, poder jugar antes para afrontar en condiciones la competición.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se enfrentarán el próximo 3 de marzo y se podrá ver en Netflix

"Veremos cómo evolucionan las cosas y espero estar a la altura y ser una buena pareja para él. Él seguro que lo será para mi y veremos dónde podemos llegar y espero que podamos trabajar un poco juntos antes", indicó Nadal horas antes de afrontar el compromiso de segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid ante el australiano Alex de Miñaur.

ALCARAZ

El tenista murciano debutó este viernes en el Mutua de Madrid con una gran victoria ante el kazajo Alexander Shevchenko y en la rueda postpartido, Alcaraz afirmó que no quiere pensar en un posible adiós de Rafa Nadal a Madrid que puede ser el sábado si el ganador de veintidós Grand Slam pierde con el australiano Alex de Miñaur.

"No me lo quiero imaginar todavía. Como todo fan de Rafa nadie se quiere imaginar el circuito sin Rafa. Quiero disfrutar lo máximo de él. Es lo que quiere, lo que le ilusiones y por lo que trabaja. Por competir. Y todas las veces que pueda hacerlo voy a estar ahí para disfrutarlo. Vamos a vivir el momento y disfrutar de su tenis", destacó.

En la entrevista del pasado mes de julio en el El Partidazo de COPE tras su victoria en Wimbledon, Alcaraz apuntó lo siguiente sobre esa posibilidad del doble español: "Sería un sueño. No solamente por ganar una medalla a nivel individual o en dobles, sino solo por vivir la experiencia de vivir un dobles con tu ídolo sería un recuerdo que lo guardaría con especial cariño".