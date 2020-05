¿Es recomendable llevar guantes para protegernos del coronavirus?

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy miércoles una orden ministerial que ha establecido la obligatoriedad en cuanto al uso de mascarillas se refiere. El Ejecutivo argumenta que las mascarillas cuentan con la capacidad suficiente para reducir la transmisión del COVID-19.

No obstante, se aplicará esta orden a partir de mañana jueves. El uso de mascarillas será obligatorio para aquellas personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público. Todo bajo una premisa: siempre que no sea posible establecer una distancia interpersonal de al menos dos metros. Quedan exentos de esta obligación aquellas personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, publicaba un tuit dónde defiendía que el uso de mascarilla es “una barrera de transmisión del coronavirus muy eficaz cuando no es posible mantener la distancia de seguridad”.

El uso generalizado de mascarillas ha demostrado ser una barrera a la transmisión del #Covid_19 muy eficaz cuando no es posible mantener la distancia de seguridad. Hoy, el @boegob publica la Orden que regula su uso https://t.co/YhHk6tiPGDpic.twitter.com/C6dp1PTg3L — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) May 20, 2020

Ayer el ministro confirmaba que esta obligatoriedad se extenderá probablemente hasta finales de junio, coincidiendo con la finalización del Plan de Desescalada y el inicio de la “nueva normalidad”.

¿Y en qué posición quedan los guantes?

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguraba hace escasos tres días que usar los guantes de manera indebida puede ser peligroso. Así lo argumentaba durante la rueda de prensa habitual en la que Simón da cuenta de los datos diarios de pacientes, ingresos en UCI, fallecidos y recuperados por coronavirus.

Ante tal argumento, nos preguntamos si realmente los guantes son una buena barrera que contenga la propagación del virus. Los guantes nos proporcionan una falsa sensación de seguridad que provoca que nos toquemos de manera más habitual la cara. Pueden a llegar a ensuciarse más que la piel y el virus permanece al ser una superficie inerte.

Además, no se garantiza que queden totalmente limpios y libres de virus con los geles hidroalcohólicos.

Fernando Simón indicaba que es más importante centrarnos en la distancia interpersonal y cuando no sea posible, en el uso de las mascarillas. Es más, el epidemiólogo también indicaba que “el guante sirve cuan do tenemos una mínima certeza de que con él no vamos a tocarnos”.

Por tanto, debemos estar muy pendientes de que no nos tocamos la cara mientras los utilizamos. Desde Sanidad aseguraban que la higiene de manos es mucho más eficaz para prevenir el coronavirus. Una buena alternativa a los guantes para evitar contagiarnos o propagar el virus si estamos enfermos.

?El uso adecuado de guantes en la vida diaria es complicado: no sirven de nada si tocamos superficies y luego nos llevamos las manos a la cara.



?La higiene de manos frecuente es mucho más eficaz para prevenir el #coronavirus. #EsteVirusLoParamosUnidos#COVID19pic.twitter.com/L6PDx6kYYC — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 29, 2020

Eso sí, nos encontramos con una circunstancia dónde sí es relevante emplear guantes. Es conveniente emplearlos cuando vayamos a escoger fruta y verdura no envasada en un punto de venta. En el ámbito laboral, cada trabajador deberá seguir las pautas que estipule la empresa.