Sánchez llega al Congreso sin su prórroga de un mes y con dudas entre sus socios nacionalistas

La prórroga del estado de alarma que previsiblemente se aprobará este miércoles en el Congreso de los Diputados no será de un mes, como pretendía el Gobierno para que fuera la última, sino de quince días, hasta el 7 de junio, como exigía Ciudadanos para cerrar un acuerdo que permita su aprobación en el Parlamento.

El Consejo de Ministros de este martes, que daba comienzo con la fecha del 27 de junio sobre la mesa, acabó aprobando, para asegurarse su ratificación en el Congreso, la prórroga de quince días que planteaba Ciudadanos. El pacto entre Arrimadas y Sánchez incluye el compromiso añadido de este último de afrontar las reformas legislativas necesarias que permitan prescindir de la figura jurídica del estado de alarma y la subsiguiente gestión de la epidemia a partir de ese momento.

También conlleva este acuerdo concesiones colaterales a la líder naranja como la de aumentar en un mes, de tres a cuatro, el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora, así como agilizar el pago de prestaciones por ERTE o desempleo a quienes aún no lo han cobrado, para que puedan percibirlo durante el mes de junio.

Conflicto por la mesa de diálogo con los independentistas

Ciudadanos ha intentado sacar aún más rédito político a su movimiento, apresurándose a señalar que “no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles”, en alusión a que el Gobierno no necesita contar con Esquerra para sacar adelante la prórroga, aunque sigue negociando con el partido republicano.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha negado que la mesa de dialogo con la Generalitat estuviera en ese pacto y ha asegurado que "la totalidad de las condiciones" que ha puesto Ciudadanos han sido "económicas", unidas a la de que se habilite julio para que el Congreso siga trabajando. "No me consta ninguna otra cuestión que no esté dentro de ese contexto", ha añadido.

En las últimas horas, también Coalición Canaria y el BNG han anunciado que facilitarán la prórroga. La formación de la portavoz Ana Oramas, que ya apoyó al Gobierno en la última votación, ha valorado para ello los compromisos que el Gobierno ha asumido para la recuperación del sector turístico del archipiélago. Por su parte, los nacionalistas gallegos han señalado que "en ningún caso" votarán en contra, pero han reclamado medidas que reviertan la centralización o permitan la movilidad entre las provincias gallegas.

Dudas en Esquerra y el PNV

El Gobierno, además, ha tratado en los últimos días de ganarse el apoyo de Esquerra, que votó en contra de la prórroga en la última votación. Sin embargo, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, dijo este martes por la noche que veía "lejos" la posibilidad de que los republicanos faciliten con su abstención un nuevo alargue del estado de alarma y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "preferir" pactar con Ciudadanos.

Vilalta aseguró que las negociaciones seguían "abiertas", pero ERC de momento se "mantiene en el 'no' a la prórroga", porque el Gobierno no parece dispuesto a asumir sus "condiciones razonables".

Estas condiciones pasan por poner fin al "mando único" para la gestión de la crisis del coronavirus, permitir que la Generalitat pueda decidir sobre la desescalada, así como retomar los trabajos de la mesa de diálogo sobre Cataluña e impulsar medidas sociales y de apoyo a los ayuntamientos.

No obstante, ha señalado que a ERC le "consta que el compromiso con la mesa de diálogo" sobre Cataluña "se mantiene", por lo que la idea es retomar los trabajos una vez "superado el estado de alarma".

Por su parte, el PNV, otro de los habituales apoyos del Gobierno de Sánchez, aún no ha dejado clara su postura de cara a la votación de este miércoles. Su presidente, Andoni Ortuzar, señaló este martes que apuestan por "un estado de alarma de perfil bajo" y con el que "se vaya retornando a la normalidad política e institucional".

El PP se pasa al 'no' junto con Vox

En el otro lado del arco parlamentario, esta quinta votación tendrá como novedad que el Partido Popular dirá 'no' a una nueva prórroga. Hasta ahora, los populares habían votado a favor, excepto en la última, en la que se abstuvieron. Así lo anunció el lunes su secretario general, Teodoro García-Egea, que afirmó que "hay salida a la crisis sanitaria y económica sin tener que estar confinados".

El PP se une así a Vox en su negativa al Gobierno. La formación de Santiago Abascal dijo este martes por boca de portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Moneros, que "los ciudadanos harán pagar" a Ciudadanos las decisiones "irresponsables" de apoyar a Pedro Sánchez en las prórrogas del estado de alarma.