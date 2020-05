Coronavirus | Aznar, en COPE: "Estamos en manos de un irresponsable con chavistas, comunistas y separatistas"

9.09 | En directo José María Aznar, expresidente del gobierno, en HERRERA EN COPE : "Esto no es un estado de alarma es un estado de excepción, estamos en un estado de máximo riesgo desde el punto de vista de nuestras libertades y para nuestra economía. Lo que viene a España es consecuencia de errores anteriores muy graves".

Aznar, en COPE: "Nuestra situación es enormemente vulnerable, sino se encuentran las fórmulas políticas adecuadas nos va a costar salir adelante. Vamos a vivir un desastre económico y social y hay que decírselo a los españoles".

Aznar, sobre el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral: "En España se llevan hacendo las cosas mal desde hace 4 0 5 años pero muy mal desde hace dos. España debería haber hecho un gran acuerdo político entre las princiales fuerzas políticas forjando planes para 10/15 años de reconstruir el país. No somos conscientes del daño que va a sufrir España.

Aznar, en COPE: "Lo que vivimos cada día es un ejercicido de irresponsabilidad; Cs vota la continuidad de un estado de alarma injustificadamente y al mismo tiempo el gobierno pacta con los herededos de ETA el marco de las relaciones laborales de España. ¿Puede el gobierno de España pactar con los herederos de ETA el marco de las relaciones laborales de España? El grado de irresponsabilidad es de tal magnitud, que las consecuencias solo pueden ser graves. Lo digo con enorme tristeza, muchas cosas que habíamos ganado las vamos a perder y en el supuesto que las podamos reconstruir, nos va a costar un enorme esfuerzo".

Aznar, en COPE "Estamos en manos de un irresponsable acompañado por chavistas, comunistas y separatistas y los resultados los tenemos todos los días encima de la mesa. La salida es complicada y a un coste elevadísimo".

9.04 | EH Bildu asegura que el PSOE no "ha rectificado", sino que ha hecho "una matización": "El acuerdo sigue vigente"

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado este jueves que el PSOE no "ha rectificado" el acuerdo suscrito con su formación para derogar la reforma laboral de 2012 sino que solo ha hecho "una matización terminológica" en el documento.

"El acuerdo sigue vigente", ha afirmado la dirigente vasca en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, para después reconocer que le "parece bien" que todo "se empiece a clarificar desde el minuto uno". "Eso indica que el acuerdo es serio", ha añadido.

En esta línea, Aizpurua ha insistido en que el acuerdo "no es papel mojado" sino que sigue "vigente". "Cuanto antes lo hagamos mejor llegaremos a esa situación que se va a dar. Estamos en la antesala de una crisis brutal", ha sostenido.

8.32 |El teléfono de los ERTE ‘no responde’ y aumenta el malestar entre los afectados que todavía no han cobrado la prestación

El colapso en la gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es evidente. Son muchos los afectados que después de dos meses todavía no han cobrado la prestación. El Gobierno habló hace unos días de 300.000, el 10% de total. Los gestores administrativos han triplicado en las últimas horas esa cifra. Desde el ministerio de Trabajo se ha pedido a esas personas que se pongan en contacto con el Servicio Público de Empleo (SEPE) para saber dónde esta el problema ya que ha detectado errores en los listados de las empresas o en algún dato. Sin embargo, el teléfono habilitado -el 91 291 51 43- no soluciona el problema. SIGUE LEYENDO Informa Joaquín Vizmanos

8.31 |El profesor Gay de Liébana desvela en HERRERA EN COPE los interrogantes en la seguridad social

Una de las preocupaciones que estos días aflige a la ciudadanía es si los números de la Seguridad Social aguantarán. El fuerte gasto social que, a raíz de los “viernes sociales” y los “martes generosos”, ya de por sí iba trepando en una coyuntura como la ex ante Covid-19, ahora, en las actuales circunstancias, se agudizará. En 2019, las cotizaciones sociales sumaron 150.000 millones de euros, 11.000 millones más que en 2018. Si bien la fuerza laboral productiva creció en 2019, buena parte del porqué del aumento reside en las subidas de las cotizaciones. Así que, en total, los Fondos de la Seguridad Social ingresaron en 2019, 167.000 millones de euros, insuficientes para cubrir los 183.000 millones de gastos, lo que agujereó nuevamente las cuentas de la Seguridad Social que tuvo un déficit de 16.000 millones de euros. La mochila de déficit acumulado por la Seguridad Social desde 2011 hasta 2019 pesa 115.414 millones de euros con signo negativo. Por consiguiente, acá está la erupción deficitaria de uno de los volcanes de nuestras cuentas públicas. SIGUE LEYENDO

Audio

8.30 | A esta hora HERRERA EN COPE te cuenta las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus:

Primera clave: Después de 68 días de confinamiento desde hoy tenemos que llevar mascarilla. Todos los españoles con más de 6 años debemos utilizarla en los espacios públicos cerrados y también en la calle cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros. Se recomienda que también la utilicen los niños de 3 a 5 años. Fernando Simón reconoce que la orden llega después de 3 meses de pandemia porque antes no había mascarillas para todos…

Segunda clave….Hay excepciones Sergio…¿Quién se libra de llevarla? Quedan exentas las personas con problemas respiratorios, discapacidad o dependencia. Los que salgan a correr o montar en bici tampoco tienen que llevarla siempre y cuando mantengan los 2 metros de distancia de seguridad.

Tercera clave. ¿Me pueden multar por no llevar mascarilla? La norma publicada no habla de sanciones…En los primeros días la Policía va a realizar un trabajo didáctico y de advertencia….Sólo en los casos extremos se multaría por desobediencia a los que se resistan a ponérsela.

Cuarta clave:Volvemos a tener casi 100 fallecidos. En las últimas horas han muerto 95 personas…Según las cuentas del Gobierno el total de fallecidos se sitúa en 27.888. También aumentan los nuevos contagios hasta 416 positivos diagnosticados por pruebas PCR.

Quinta clave: Madrid vuelve a pedir por tercera vez el paso a la fase 1. Pero además la Comunidad lleva hasta el Supremo la decisión de negar el paso de Madrid a fase 1. Ayuso argumenta que no obedece a criterios técnicos objetivos…Todas las autonomías van a pedir cambiar de fase excepto la Comunidad Valenciana que cree que aún no ha llegado el momento de saltar a la fase 2.

8.24 | Salvador Sostres en la tertulia de HERRERA EN COPE sobre el uso obligatorio ahora de las mascarillas y después de que Sanidad reconociera que antes no lo eran por no haber sufiencientes: "Me sentí estafado, ahora resulta que no nos querían más seguros, sino que no nos quejáramos de su incompetencia".

8.00 | HERRERA EN COPE Carlos Herrera en su monólogo de hoy: "Sánchez es capaz de engañar a todos al mismo tiempo, en el mismo día a Cs y a Bildu. Ahora tiene a ERC cabreada pero ya le dará algo. Había que sacar lo de ayer, y lo saca"

Carlos Herrera, sobre lo que supondría la derogación de la reforma laboral: "Consigues encarecer los despidos pero no los frenas y el que tenga que contratar se lo piensa dos veces. La reforma laboral puede facilitar que creen empleo los que de verdad lo pueden crear, para eso hace falta que el coste de contratar a un trabajador no sea prohibitivo. Este inconsciente, incosistente, irresponsable, este tipo políticamente irresponsable es lo que pacta cargarse con Bildu".

"Sánchez ha ganado otra votacion, otro día en Moncloa y eso es lo que pretende. Cada votación en España es una subasta. Una abstención a la prórroga del estado de alarma a cambio de la reforma laboral. Cada votación que gana Sánchez es una sangría para España".

Herrera: "Y después de 30.000 muertos se pone un notable a su gestión".

Herrera: "Otra de las herencias de Sanchez va a ser la polarizacicón extrema de la sociedad; unos a protestar y otros a amedrentar. En Moratalaz ayer la primera agresión. Curiosamente las primeras agresiones suelen venir del lado de la ultraizquieda".

6.15h El Gobierno de Argentina no tiene previsto flexibilizar las medidas de restricción de movimientos y confinamiento obligatorio, después de la última subida en el número de contagios registrada en el área metropolitana de Buenos Aires, por lo que se prevé reducir la movilidad en el transporte público.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha mantenido este miércoles una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y han coincidido en poner la prioridad en los barrios más vulnerables de la capital y en el transporte público.

5.21h El primer ministro de Túnez, Elies Fajfaj, se ha dirigido este miércoles a sus ciudadanos a través de la televisión pública del país para asegurar que han logrado superar "con éxito" la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19.

"Nuestro sistema de sanidad resistió. Logramos superar con éxito la crisis. El país tiene habilidades médicas y científicas que lo enorgullecen", ha manifestado Fajfaj durante la retransmisión con motivo también de la festividad del Eid al Fitr, que marca el final del mes sagrado de ayuno del Ramadán.

4.23h El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que dejará de tomar hidroxicloroquina, un antipalúdico sin eficacia demostrada contra el coronavirus, dentro de "dos días".

"Creo que el régimen termina dentro de un día o dos. Creo que en dos días", ha indicado Trump, que comenzó a tomar el medicamento de forma preventiva después de que un miembro de su equipo diera positivo en la prueba para diagnosticar la COVID-19.

