¿Qué tipo de mascarillas debo usar según mi edad y en qué se diferencian las quirúrgicas, las FPP2 y las FPP3?

Desde este jueves el uso de mascarilla es obligatorio en España en espacios públicos para las personas mayores de seis años si no se puede garantizar la distancia de seguridad de dos metros. Solo quedan eximidas de esta obligación las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria, las que lo tengan contraindicado por motivos de salud debidamente justificados o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. También por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Por eso, este jueves ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE' la doctora Patricia Alcaraz, que ha aclarado que las mascarillas quirúrgicas "no producen falta de oxígeno", sino que lo que hacen es detener que los virus salgan al exterior. Como ejemplo ha puesto el caso de los cirujanos, que se pasan en el quirófano hasta doce horas operando sin quitarse la mascarilla y "trabajan con precisión".

En este sentido, la médica ha explicado que las mascarillas que ha impuesto Sanidad son las quirúrgicas, que son las más económicas. Para personas de hasta 40 o 50 años que no tienen factores de riesgo son suficientes para prevenir que se contagie a los demás.

En el caso de las personas de más de 60 años, Alcaraz ha recomendado utilizar las mascarillas FPP2 o FPP3 porque impiden que les contagien. "Con las quirúrgicas evitamos que nuestros virus vayan a los demás y con las otras que nos entren a nosotros", ha precisado la doctora.

En lo que respecta a las personas con ansiedad, la psiquiatra ha dicho que si tienen "sensación de ahogo", que puede producir mareos, desmayos o palpitaciones, deben relajarse y pensar en el papel de los cirujanos.

Por otro lado, Alcaraz ha recordado que para hacer deporte no hace falta llevar mascarilla, sino mantener los dos metros de seguridad. Además, ha puntualizado que las personas federadas no tienen que hacer deporte con mascarilla. "'Para hacer deporte no la recomiendo", ha dicho la doctora.